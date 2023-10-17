Українці скаржаться на платні евакуаційні рейси з Ізраїлю: у посольстві відреагували

7 жовтня на Ізраїль напали бойовики Хамас: спочатку вони атакували країну ракетами, а потім вторглися у прикордонні з сектором Гази території, де почали вбивати мирних мешканців та військових.

У відповідь ЦАХАЛ почав контртерористичну операцію, яка триває і нині.

Сотні мешканців України не можуть зараз покинути Ізраїль, тому для них було організовано евакуаційні рейси. Усього їх вже було три – 14 жовтня та два 16 жовтня (вранці та ввечері). Уже евакуйовано 436 українців.

Пізніше громадяни України у соцмережах почали скаржитися на те, що квитки на евакуаційні рейси були платні. За їхніми словами, спершу посольство нібито обіцяло безкоштовне вивезення людей, але «потім умови змінилися» – за один квиток треба було заплатити 415 євро.

З’явилося оголошення на сайті Консульства України в Ізраїлі, що буде влаштовано евакуаційний рейс, яким можуть скористатися українці. І він буде безкоштовним, там була така інформація. Я зареєструвалася за посиланням, що я бажаю скористатися цим рейсом, і десь через два дні мені надіслали посилання, де повідомили про те, що буде евакуаційний рейс, але він буде коштувати 415 євро за одну людину, – поскаржилась українка Оксана.

Скарги у соцмережах:

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук прокоментував цю ситуацію, повідомляє “Громадське”.

Він пояснив, що про безоплатні квитки у повідомленні посольства взагалі не йшлося, а коштів для безкоштовної евакуації громадян у бюджеті немає. 400-450 євро – найнижча ціна на ринку. Водночас посольство змогло домовитися з авіаперевізниками про довоєнні ціни на квитки.

Ми дійсно для найбільш вразливих ситуацій знаходимо можливість їх фінансувати. Але це виняток із правил. Ідеться про людей, які доводять нам, що вони опинилися в Ізраїлі без засобів для існування, їхні квитки були скасовані, й у них немає коштів купити нові, – додав Корнійчук.

Він наголосив, що гроші за квитки отримує авіакомпанія, а не посольство.

Можу сказати, що ми провели дослідження, ми слідкуємо за евакуацією. Американці, канадці, німці беруть оплату зі своїх громадян за евакуацію. Ми домовилися з компаніями за довоєнні ціни. Якщо хтось вважає, що дорого, ми не змушуємо (летіти евакуаційним рейсом, – ред.) Зараз набагато більше людей, які задоволені, – додав посол.

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