В Днепре стая бездомных собак погрызла машину, потому что внутри капота грелся котик

В Днепре собаки погрызли автомобиль, потому что пытались достать котика из-под капота.

На Западном собаки изуродовали автомобиль, потому что внутри был котик.

Днепрянин припарковал машину во дворе, а когда вернулся, она выглядела так, словно ее кто-то погрыз. На видео, опубликованном горожанами, видно, что на капоте остались царапины и следы от зубов.

Как рассказал владелец изуродованного авто, припаркованную машину погрызли бродячие собаки, пытавшиеся достать котика из-под капота, куда тот залез, чтобы погреться. Похоже животные очень хотели забраться внутрь, потому что смогли сжевать довольно крепкий металл.

Жив ли котик – не уточняется.

Заметим, что на улице становится все холоднее, так что уличные коты могут залезать под капоты автомобилей, чтобы согреться. Животные часто прячутся за колесами и в выхлопных трубах. Чтобы избежать неприятной ситуации, перед поездкой обязательно проверьте капот и нажмите на гудок, прежде чем заводить машину. В то же время, не действуйте слишком резко, потому что котик может испугаться и залезть глубже.

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