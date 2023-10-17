У Дніпрі зграя безпритульних собак погризла автівку, бо всередині капоту грівся котик

У Дніпрі собаки погризли автівку, бо намагалися дістати котика з-під капоту.

На Західному собаки понівечили автівку, бо всередині був котик.

Дніпрянин припаркував автівку у дворі, а коли повернувся, машина виглядала так, наче її хтось погриз. На відео, яке опублікував містян, видно, що на капоті залишилися подряпини та сліди від зубів.

Як розповів власник понівеченого авто, припарковану машину погризли бродячі собаки, які намагалися дістати котика із-під капота, куди той заліз, щоб погрітися. Схоже тварини дуже хотіли забратися всередину, бо змогли зжувати досить міцний метал.

Чи живий котик – не уточнюється.

Зауважимо, що надворі стає все холодніше, тож вуличні коти можуть залазити під капоти автівок, щоб зігрітися. Тварини часто ховаються за колесами та у вихлопних трубах. Щоб уникнути неприємної ситуації, перед поїздкою обов’язково перевірте капот та натисніть на гудок перш ніж заводити машину. Водночас не дійте занадто різко, бо котик може злякатися та залізти глибше.

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