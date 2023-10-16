З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт із українцями: у літаку 23 дитини

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.
Сьогодні, 16 жовтня, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м. Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей, – йдеться у повідомленні.
У посольстві зазначили, що допомогли співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Також продовжується робота над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України.
Нагадаємо, перший евакуаційний рейс з громадянами України відлетів з Тель-Авіву 14 жовтня. До Бухаресту (Румунія) евакуйовано 207 громадян України, з них 63 дітей.
Посольство підтвердило загибель одинадцятьох громадян України в Ізраїлі. Ще дев‘ять українців вважаються зниклими безвісти.
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