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З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт із українцями: у літаку 23 дитини

Сьогодні 09:30
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Сьогодні, 16 жовтня, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) до Румунії вилетів другий евакуаційний борт із українцями. У літаку - 155 громадян, з яких 107 жінок та 23 дітей.

Новости Днепра про З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт із українцями: у літаку 23 дитини

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Сьогодні, 16 жовтня, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м. Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей, – йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що допомогли співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Також продовжується робота над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України.

Новости Днепра про З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт із українцями: у літаку 23 дитини

Нагадаємо, перший евакуаційний рейс з громадянами України відлетів з Тель-Авіву 14 жовтня. До Бухаресту (Румунія) евакуйовано 207 громадян України, з них 63 дітей.

Новости Днепра про З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт із українцями: у літаку 23 дитини

Посольство підтвердило загибель одинадцятьох громадян України в Ізраїлі. Ще дев‘ять українців вважаються зниклими безвісти.

Новости Днепра про З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт із українцями: у літаку 23 дитини

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Новости Днепра про З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт із українцями: у літаку 23 дитиниУкраїнська Новости Днепра про З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт із українцями: у літаку 23 дитиниРусский

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