Удар по пригороду Днепра: у погибшей женщины остались двое детей

Сегодня, 18 октября, россияне нанесли удар по Днепровскому району.

Они попали по частному сектору в селе Обуховка.

В результате удара повреждены 8 частных домов, авто, газопровод и т.д.

К сожалению, погибла 31-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали – это женщины – 56, 65 и 75 лет – и 35-летний мужчина.

Позже стало известно, что у погибшей остались двое детей – 1,5 и 13 лет.

Об этом рассказала родственница погибшей Яна, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Также другие жители села рассказали, что муж погибшей сейчас защищает нашу страну.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Не простим! Отомстим!



Напомним, ранее мы сообщали, в каком состоянии пострадавшие.

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