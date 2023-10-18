Удар по пригороду Днепра: у погибшей женщины остались двое детей

Они попали по частному сектору в селе Обуховка.
В результате удара повреждены 8 частных домов, авто, газопровод и т.д.
К сожалению, погибла 31-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали – это женщины – 56, 65 и 75 лет – и 35-летний мужчина.
Позже стало известно, что у погибшей остались двое детей – 1,5 и 13 лет.
Об этом рассказала родственница погибшей Яна, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Также другие жители села рассказали, что муж погибшей сейчас защищает нашу страну.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей.
Не простим! Отомстим!
Напомним, ранее мы сообщали, в каком состоянии пострадавшие.
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