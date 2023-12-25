Сколько стоит на сутки арендовать дом в Днепре на праздники: «в нем не слышно сирен» (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку домов для аренды в Днепре для проведения корпоратива или празднования Нового года.
Снять дом на проспекте Ивана Мазепы в Днепре обойдется в 800 грн в сутки. В нем 3 комнаты, есть 10 спальных мест. Но чем больше людей будет находится в доме – тем выше будет арендная плата. Так, если в помещении будет более 6 людей, то цена возрастает до 1 тыс грн в сутки. В доме запрещено курить, громко слушать музыку. Во дворе также нельзя включать музыку.
В 2,8 тыс грн в сутки обойдется аренда дома в АНД –районе в поселке Березановка. Это цена за аренду жилья в дни с понедельника по четверг. Если снимать помещение с пятницы по воскресенье – цена может быть выше. В доме 3 комнаты, 6 спальных мест. Есть стол, за которым могут поместиться 8 человек. Есть камин и веранда. В доме есть отопление, теплые полы, необходимая посуда, мангал, парковка для трех авто во дворе. Толи в виде преимущества дома, толи в виде предостережения автор объявления пишет, что «не слышно сирен воздушной тревоги».
Арендовать эко-дом в Обуховке возможно по цене 3 тыс грн в сутки. В доме 2 комнаты и 4 спальных места, есть автономное отопление, теплый пол. Из окон открывается вид на озеро и лес. Во дворе есть зона отдыха с мангалом.
Также снять дом на берегу реки в дачном поселке Днепровое обойдется 3,5 тыс грн в будние дни и 5 тыс грн в праздники и выходные. В доме 3 комнаты, более 6 спальных мест. В доме есть каминный зал, кабинет, из окон вид на реку. Во дворе есть пруд с карпами и водопад, крытая зона барбекю, на крыше дома есть терраса, стоянка возле двора на 7 авто.
Столько же обойдется снять закрытую теплую беседку в Днепре. Ее месторасположение – АНД-район. В беседке есть мангал, кондиционер, холодильник, плита и чайник, а также взять необходимая посуда. Поместиться в ней смогут до 18 человек. Беседка находится на закрытой территории, есть место для машин. Как отмечено в объявлении: «ждем в гости не шумные компании, умеющие ценить чужой труд».
Снять дом за 2,5 тыс грн в сутки для проведения не шумного и малолюдного корпоратива можно в АНД-районе Днепра, в районе улицы Калиновой. Здание состоит из двух комнат, в доме есть все удобства – от горячей воды до беспроводного интернета. Во дворе есть беседка, мангальная зона, бассейн с подогревом. Также во дворе расположена баня. Сама территория под охраной и видеонаблюдением. Цена аренды дома может меняться. Например, если в доме соберется компания из 8 человек, то аренда вырастет до 5 тыс грн в сутки. Дополнительно оплачивается и баня – 1 тыс грн с человека. Шумные компании просят не беспокоить.
Снять дом на берегу реки в Соборном районе Днепра обойдется в 4 тыс грн в сутки. В доме две комнаты, 4 спальных места, новый ремонт. Во дворе – беседка, она находится практически у самой воды, в ней есть мангал, мебель. В комнате за столом могут разместиться до 15 человек.
Отдельно в этом доме можно арендовать чан или сауну за 800 и 500 грн за два часа соответственно.
Также в Соборном районе Днепра можно снять дом по цене от 5 тыс грн в сутки. В доме 4 спальни, 3 санузла, есть джакузи и бильярдный зал. Переночевать тут смогут более 6 человек. Из окон – вид на реку, во дворе есть открытый бассейн, уличное джакузи с подогревом, мангальная зона под навесом и сауна.
Если в большинстве объявлений сказано, что дома сдадут только не шумным компаниям, которые не будут оставлять после себя горы мусора, то есть и такие дома, арендовать которые предлагают исключительно любителям шумных вечеринок. Так, в Центральном районе Днепра за 7 тыс грн в сутки можно снять дом как раз для проведения шумных праздников. В объявлении сказано, что дом находится на территории парка Глобы. В помещении есть дизайнерский ремонт, до 23 спальных мест, 2 гидромассажные ванны, 2 кинотеатра, 8 телевизоров, несколько качелей.
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