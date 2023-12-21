Кутья на Рождество, Маланку и Крещение: рецепт кутьи и история блюда

Журналисты dnepr.info разобрались какая бывает кутья, когда ее подавать на стол и что она символизирует.
На каждый из зимних праздников готовится разная кутья. Блюдо носит символическое значение. Главная его задача – чествование усопших родственников и предков как таковых вообще. Существует традиция не убирать кутью со стола после праздничного застолья, поскольку духи предков «придут» попробовать блюдо.
По традиции кутья должна быть сладкой и в ней обязательно должна быть крупа. В виде «подсластителя» используется мед, сухофрукты, изюм, для вкуса добавляются орехи.
Каждый компонент блюда символичен. Кутья на зимние праздники готовится только из пшеницы. Она означает достаток семьи. Само же зерно символизирует вечную жизнь и бессмертие души, поскольку, попадая в землю оно снова прорастает и возрождается с приходом весны. Мак – символизирует продолжение рода, мед – здоровье и изобилие, орехи – плодородие земли и богатство семьи. Считается, что добавляя тот или иной продукт в блюдо человек «программирует» себя на то, что в будущем году он будет здоров, семья будет жить в достатке и т.п.
Готовится в канун Рождества, подается на стол в Сочельник или Святой вечер. Это постное блюдо, в основе которого пшеница, мед, мак, орехи, изюм и другие сухофрукты.
Подается на стол перед Новым годом, в канун праздника Святого Василия, на Маланку. Приготовление ее аналогично той, что подается на стол к Рождеству, но с тем лишь отличием, что в Щедрую кутью можно добавить масло, сливки, молоко. До 25 декабря, то есть до Рождества верующие постились, не ели мясных, молочных продуктов и яйца. После 25 декабря пост прекращается и в кутью можно добавлять продукты животного происхождения. В Щедрую кутью по рецепту можно даже добавить пару ложек красного вина – традиции и обычаи это позволяют.
Это блюдо готовят на Второй Сочельник. Он наступает накануне крещения. В основе «голодной кутьи» только крупа и мед, можно добавлять и изюм. Голодную кутью готовят вечером, 5 января. Голодной она называется потому что весь день верующие постятся.
На зимние церковные праздники подают кутью из пшеницы. Для ее приготовления понадобится стакан каши, 2-3 стакана воды, щепотка соли, по 100 грамм мака, изюма, грецких орехов и 3 ст ложки меда. По желанию можно добавить другие сухофрукты.
Если кутья делается на Щедрый вечер или на Второй Сочельник, то в нее можно добавить до 50 грамм сливочного масла, если на Рождество – 1 ст ложку растительного масла, так как блюдо должно быть постным и рецепт кути разрешает добавить в кашу подсолнечное масло.
Пшеницу нужно промыть и замочить на ночь, и только потом варить как обычную кашу. Мак залить кипятком и оставить на 60 минут. После – откиньте на сито, дождитесь пока стечет вода и перетрите мак в ступе, мясорубке или блендере, добавьте в остывшую пшеничную крупу. Сухофрукты замочите в горячей воде на полчаса. После – их тоже нужно измельчить – с помощью блендера или мясорубки, добавить в кашу. Орехи подробить, обжарить, добавить к сухофруктам и маку. После – добавить в кашу мед, хорошо перемешать.
Пшеницу можно заменить булгуром или перловкой. Помимо изюма в кутью можно добавить семечки кунжута, подсолнуха, кусочки шоколада.
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