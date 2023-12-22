Рождество 2023: когда отмечаем, традиции праздника и что нельзя делать

Рождество считается одним из самых больших религиозных праздников не только в Украине, но и во всем мире. В этом году жители Днепра будут праздновать его 25 декабря, согласно новоюлианскому календарю. Напомним, Украина перешла на него с сентября этого года, поэтому даты многих церковных праздников изменились.

Журналисты dneрr.info узнали о традиции праздника, что нельзя делать в этот день и что обязательно должно быть на столе.

История праздника Рождества

Римский император Август захотел произвести перепись населения и приказал, чтобы каждый иудей был записан там, где жили его предки. Поэтому Дева Мария с мужем Иосифом отравились в Вифлеем. Когда они туда пришли, то не смогли найти место для ночевки и решили переночевать прямо в пещере. Мария была беременная и родила в эту ночь Иисуса. С появлением звезды на небе к ним пришли волхвы с подарками – золотом, ладаном и смирной. Узнав о рождении Мессии царь Ирод приказал убить всех новорожденных детей, но Христос был спасен – Дева Мария и Иосиф бежали в Египет.

Традиции Сочельника

В середине ноября начался «Рождественский пост» — один из самых продолжительных. Он длится 40 дней и заканчивается 25 декабря. Канун Рождества, вечер 24 декабря принято устраивать праздничный ужин – он называется Святой вечер или Сочельник. По традиции, когда на небе появится первая звезда – вся семья должна сесть за стол, где будет стоять 12 постных блюд. По одной версии число блюд на столе должно быть «созвучно» количеству учеников Христа – апостолов, по другой – количеству месяцев в году. На столе должны быть вареники, постный борщ, рыба, мед, сухофрукты, каши, бобовые и узвар. Важно, чтобы в блюдах не было молока, яиц и масла. Главным блюдом на столе считается кутья. Она состоит из варенной пшеницы, в которую добавлен мак, мед, изюм, грецкие орехи и сухофрукты. Это блюдо символизирует обилие и благополучие в доме, ее делают очень сладкой.

На столе должна быть зажжена рождественская свеча – в память о душах предков.

После семейного застолья принято ходить в гости к родственникам. Посещать их нужно не с пустыми руками, наши предки брали с собой кутью, разные приготовленные дома блюда.

На ночь в гостях никогда не оставались – возвращались домой, чтобы встретить утро Рождества в кругу семьи.

Традиции Рождества

К Рождеству принято, чтобы в доме уже была наряжена елка. Верх новогоднего дерева венчает звезда – как символ Вифлеемской звезды, которая указала пастухам на место рождения Иисуса. Наши предки не начинали застолье пока хозяин дома в углу стола или возле икон не ставил Дидуха – сноп из пшеницы. Он считается символом Иосифа, мужа Девы Марии и земного отца Христа. По другой версии, Дидух – это место пребывания духов-предков и в каждой семье, где он есть целый год все будут здоровы, счастливы и жить в достатке.

Утром на Рождество люди поздравляют друг друга словами: «Христос родился!», а в ответ слышат: «Славим Его!». В церкви проходят праздничные богослужения. В этот день также принято ходить в гости, а сам праздник отмечать пышным застольем. В этот день заканчивается пост и есть можно что угодно. Но также существует традиционный набор блюд для Рождественского стола. Это драники, гречаники, вареники или налистники с творогом, сырники, печеный картофель, колбаски, птица, пирожки с капустой. В центре стола также обязательно должна быть кутья. С нее начинается трапеза.

Неотъемлемой частью Рождества являются колядки и вертеп. Первые исполняют пришедшие в дом гости. С помощью колядок они «призывают» в дом счастье, благополучие, здоровье и удачу для жителей этого дома, и за такие пожелания в ответ от хозяев дома получают деньги и сладкое угощение. А вертеп – это сценки на тему Рождества и рождения Христа.

Что нельзя делать на Рождество

В период со Святого Вечера и на второй день после Рождества лучше избегать ссор, споров и употребления скверных слов. Запрещено заниматься бытовыми делами, рукоделием – шить, вышивать, вязать, запрещен тяжелый физический труд, уборка в доме. Также 25 декабря желательно не принимать ванну, не ходить в баню. В Святой Вечер до появления первой звезды на небе нельзя есть.

К столу нельзя садиться в черной, старой или грязной одежде.

25 декабря запрещено ходить на охоту, рыбалку, заниматься интимом, стричься, бриться и находится в одиночестве.

Что можно делать на Рождество

Кроме застолья, посещения родственников и хождения в гости на Рождество принято помогать тем, кто просит о помощи – подавать нищим, кормить бродячих животных, посещать церковную службу.

Приметы на Рождество

В старину считалось, что чем больше колядок прозвучит в доме – тем больше достатка будет в новом году. Постучавшая в окно птица в Сочельник или на Рождество обещала радостные новости. Свадьба на Рождество обещала молодым долгую и счастливую жизнь. А вот разбить посуду или разлить воду считалось к ссоре.

Оттепель на Рождество предвещала теплую и раннюю весну. Морозы обещали холодную погоду на Крещение. Метель или иней предвещали хороший урожай.

Купленная на Рождество вещь принесет радость и будет долго служить.

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