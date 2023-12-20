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  • ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)

ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)

Сегодня 17:16
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В преддверии новогодних праздников в Днепре в продаже массово появились елочные украшения. Продают их как в магазинах и на рынках, так и в интернете, на специализированных площадках.

Новости Днепра про ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-7 необычных елочных украшений, которые продают в Днепре.

За небольшую елочную игрушку из стекла в Днепре просят 4 тыс грн. Цена объясняется тем, что игрушка была куплена в США, привезена в Украину и является коллекционной. Фирма, выпустившая игрушку, была основана в Америке в 1994 году и сегодня является законодателем моды и крупной дизайн-студией США.

Новости Днепра про ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)

За необычайно высокую цену и место приобретения она и попала в наш ТОП. По виду же эта игрушка практически ничем не отличается от тех, что продают в украинских магазинах.

Далее в нашем рейтинге расположилась игрушка из папье-маше выпущенная в 1950-х годах. Два таких елочных украшения в Днепре продают по цене 3,2 тыс грн. Как отмечает авто объявления, игрушки нуждаются в реставрации.

Новости Днепра про ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)

За игрушку на елку из ваты и клейстера в Днепре хотят выручить 1,1 тыс грн. Изготовили ее по старинной технологии, разукрашивали вручную.

Новости Днепра про ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)

Елочные игрушки из пластика, обшитые тканью, украшенные стразами Swarovski и жемчужинами в Днепре можно купить по цене от 950 грн за 7 игрушек.

Новости Днепра про ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)

А разрисованные вручную игрушки из стекла отдают по 676 грн за штуку. Игрушки уникальны тем, что каждая из них –неповторима и выпущена ограниченным тиражом.

Новости Днепра про ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)

Если думаете, что пластиковые игрушки на рынке появились только в начале 2000-х, то ошибаетесь, в 1950-х годах также выпускались пластиковые елочные украшения. Купить такие старинные игрушки можно и сейчас. Отдают их по цене 25 грн за штуку.

Новости Днепра про ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)

В 1920-х годах елки было популярно украшать игрушками из картона – стеклянные были очень дорогими и все не могли себе их позволить. На таких картонках были изображение людей, зверей, новогодние мотивы и т.п. В Днепре купить такую игрушку можно по цене от 80 грн за штуку. Это не оригинальные игрушки начала прошлого века, а современная авторская работа.

Новости Днепра про ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)

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Новости Днепра про ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО)Русский

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