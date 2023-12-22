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  • Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)

Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)

Сегодня 18:02
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В первые несколько десятков лет после основания города Екатеринослава его жителей постоянно затапливало. Надо сказать, что заселенными были только те улицы, которые сейчас находятся в центре города. Во время обильных осадков и весной из берегов выходила не только река Половица, но и ее приток - речка Жабокряч.

Новости Днепра про Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядела эта река более 100 лет назад.

Последняя протекала в Жандармской балке и проходила с балки через современный Кельнский (бывший Екатеринославский) бульвар и районе улицы Воскресенкой впадала в Половицу, которая в свою очередь брала начало у Озерной площади. Иногда Жабокряч также называли «Половицей» или «Половицей второй». Река на центральных улицах настолько портила жизнь жителям города, что в 1850-х годах водные артерии спрятали в коллектор под землю. Сейчас на месте, где когда-то были реки стоят и строятся новые дома, а вода протекает в коллекторе под землей. Еще несколько лет назад жители Днепра могли попасть в коллектор и пройтись по нему, сегодня он уже закрыт.

В сети появилось уникальное фото того, как более 100 лет назад выглядела река Жабокряч, которую только-только заключили в коллектор и еще не успели полностью «спрятать» под землю. На фото также видно здания, которые находились в центре Днепра в XIX веке.

Новости Днепра про Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)
Фото снято приблизительно с перекрестка Кельнского бульвара и проспекта Яворницкого. Прямо по последнему проходит большая канава с рекой Жабокряч – ее хорошо видно в правой части фотографии. Река заканчивается порталом в тоннель коллектора, который построен лишь частично.

фото: блог А. Костюка, Uspace Dnipro

 

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Новости Днепра про Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)Русский

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