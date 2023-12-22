Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядела эта река более 100 лет назад.
Последняя протекала в Жандармской балке и проходила с балки через современный Кельнский (бывший Екатеринославский) бульвар и районе улицы Воскресенкой впадала в Половицу, которая в свою очередь брала начало у Озерной площади. Иногда Жабокряч также называли «Половицей» или «Половицей второй». Река на центральных улицах настолько портила жизнь жителям города, что в 1850-х годах водные артерии спрятали в коллектор под землю. Сейчас на месте, где когда-то были реки стоят и строятся новые дома, а вода протекает в коллекторе под землей. Еще несколько лет назад жители Днепра могли попасть в коллектор и пройтись по нему, сегодня он уже закрыт.
В сети появилось уникальное фото того, как более 100 лет назад выглядела река Жабокряч, которую только-только заключили в коллектор и еще не успели полностью «спрятать» под землю. На фото также видно здания, которые находились в центре Днепра в XIX веке.
Фото снято приблизительно с перекрестка Кельнского бульвара и проспекта Яворницкого. Прямо по последнему проходит большая канава с рекой Жабокряч – ее хорошо видно в правой части фотографии. Река заканчивается порталом в тоннель коллектора, который построен лишь частично.
фото: блог А. Костюка, Uspace Dnipro
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