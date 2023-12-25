Скільки коштує доба оренди будинку у Дніпрі на свята: «у ньому не чути сирен» (ФОТО)

В останній тиждень року багато мешканців Дніпра влаштовують корпоративи або вирішують де і з ким відзначатимуть Новий рік. Для багатьох свято в ресторані великою компанією виявляється не по кишені і тоді на допомогу приходить оренда будинків для проведення заходів.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку будинків для оренди у Дніпрі для проведення корпоративу чи святкування Нового року.

Зняти будинок на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі коштуватиме 800 грн на добу. У ньому 3 кімнати, є 10 спальних місць. Але чим більше людей буде в будинку – тим вищою буде орендна плата. Так, якщо у приміщенні буде понад 6 людей, то ціна зростає до 1 тис. грн на добу. У будинку заборонено курити, голосно слухати музику. У дворі також не можна вмикати музику.

2,8 тис грн на добу коштуватиме оренда будинку в АНД-районі у селищі Березанівка. Це ціна за оренду житла у дні з понеділка по четвер. Якщо винаймати приміщення з п’ятниці по неділю – ціна може бути вищою. У будинку 3 кімнати, 6 спальних місць. Є стіл, за яким можуть розміститися 8 осіб. Є камін та веранда. У будинку є опалення, тепла підлога, необхідний посуд, мангал, парковка для трьох авто у дворі. Можливо, як переваги будинку, чи як застереження автор оголошення пише, що «не чути сирен повітряної тривоги».

Орендувати еко-будинок в Обухівці можливо за ціною 3 тис грн на добу. У будинку 2 кімнати та 4 спальних місця, є автономне опалення, тепла підлога. З вікон відкривається вид на озеро та ліс. На подвір’ї є зона відпочинку з мангалом.

Також зняти будинок на березі річки у дачному селищі Дніпрове коштуватиме 3,5 тис грн у будні дні та 5 тис грн у свята та вихідні. У будинку 3 кімнати, понад 6 спальних місць. У будинку є камінний зал, кабінет, з вікон вид на річку. У дворі є ставка з коропами та водоспад, крита зона барбекю, на даху будинку є тераса, стоянка біля двору на 7 авто.

Стільки ж обійдеться зняти закриту теплу альтанку у Дніпрі. Її місцезнаходження – АНД-район. У альтанці є мангал, кондиціонер, холодильник, плита та чайник, а також необхідний посуд. Розміститися в ній зможуть до 18 осіб. Мiсце для вiдпочинку знаходиться на закритiй територiї, є мiсце для машин. Як зазначено в оголошенні: «чекаємо на гості не галасливі компанії, які вміють цінувати чужу працю».

Зняти будинок за 2,5 тис грн на добу для проведення негаласного та малолюдного корпоративу можна в АНД-районі Дніпра, в районі вулиці Калинової. Будівля складається з двох кімнат, у будинку є всі зручності – від гарячої води до бездротового Інтернету. У дворі є альтанка, мангальна зона, басейн із підігрівом. Також у дворі розташована лазня. Сама територія під охороною та відеоспостереженням. Ціна оренди будинку може змінюватись. Наприклад, якщо в будинку збереться компанія із 8 осіб, то оренда зросте до 5 тис грн на добу. Додатково оплачується і лазня – 1 тис. грн з особи. Гучні компанії просять не турбувати.

Зняти будинок на березі річки у Соборному районі Дніпра коштуватиме 4 тис грн на добу. У будинку дві кімнати, 4 спальних місця, новий ремонт. У дворі – альтанка, вона знаходиться майже біля самої води, в ній є мангал, меблі. У кімнаті за столом можуть розміститись до 15 осіб.

Окремо у цьому будинку можна орендувати чан чи сауну за 800 та 500 грн за дві години відповідно.

Також у Соборному районі Дніпра можна винайняти будинок за ціною від 5 тис грн на добу. У будинку 4 спальні, 3 санвузли, є джакузі та більярдний зал. Переночувати тут зможуть понад 6 людей. З вікон – вид на річку, у дворі є відкритий басейн, вуличне джакузі з підігрівом, мангальна зона під навісом та сауна.

Якщо в більшості оголошень сказано, що будинки здадуть тільки не галасливим компаніям, які не залишатимуть після себе гори сміття, тобто такі будинки, орендувати які пропонують виключно любителям галасливих вечірок. Так, у Центральному районі Дніпра за 7 тис грн на добу можна винайняти будинок якраз для проведення галасливих свят. В оголошенні йдеться, що будинок знаходиться на території парку Глоби. У приміщенні є дизайнерський ремонт, до 23 спальних місць, 2 гідромасажні ванни, 2 кінотеатри, 8 телевізорів, кілька гойдалок.

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