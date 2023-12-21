ТОП-10 ідей чим зайняти дитину на канікулах у Дніпрі і скільки це коштує

З понеділка школярі Дніпра йдуть на зимові канікули. Відпочивати від школи діти будуть два тижні і за парти повернуться вже 8 січня. Але також у низці шкіл учні підуть на канікули з 30 грудня і знову розпочнуть навчання 14 січня.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку, чим зайняти дітей на канікулах, окрім традиційних прогулянок вулицею чи парками, відвідувань бабусь-дідусів та гуртків.

«Зимові» розваги

Відправити одну дитину або піти з нею разом можна на ковзанку. У Дніпрі покататися на ковзанах можна в парку розваг «Лавіна» – у будні дні за годину, проведену на льоду, потрібно віддати 220 грн, а у вихідні – 260 грн, плюс 40 грн обійдеться прокат ковзанів. Також покататися можна у ТРЦ «Мост-Сіті». За 45 хвилин катання на льоду потрібно віддати від 180 до 200 грн. залежно від дня тижня, ковзани при цьому обійдуться 30 грн, а ще у вихідні можна покататися в приміщенні «Льодової арени», що біля Новокодацького парку. Вартість години – 150–200 грн.

«Літні» розваги

Для тих дітей, які люблять кататися на роликах, але не люблять ковзани та лід – у Дніпрі працює роллердром «Рола Коло». Вхідний квиток на день катання коштує 200 грн., прокат роликів обійдеться 50 грн. Також тут можна покататися і на скейтборді – вартість його оренди аналогічна. Для тих, хто хоче поганяти на самокаті, його оренда коштуватиме 70 грн на день.

Освоїти скелелазіння удвох із дитиною та підкорити кілька невеликих вершин обійдеться у 700 грн за півтори години. Одна людина може підкорити вершини La scala за 350 грн на годину.

Батути у багатьох дітей асоціюються з літом і прогулянкою в парку, але ця розвага доступна і взимку. Година стрибків для дитини коштуватиме 300 грн у спеціалізованому центрі «Батутія». Тут багато різних батутів, тому гарний настрій дитині гарантовано.

Музичні розваги

Якщо дитина любить музику і мріє освоїти якийсь музичний інструмент, то спробувати себе в ролі ударника, саксофоніста, піаніста чи гітариста може за 600 грн з особи. Сеанс майстер-класу від колективу ENGAmusic триває 45 хвилин. Самостійно освоювати інструмент діти можуть з 14 років, а для молодших – заняття проводиться тільки з батьками.

Квест-кімнати

У квест-кімнаті у Дніпрі дитина може пограти у шпигунів, виконати місію на космічному кораблі, розгадати загадки Супер Маріо, допомогти Гаррі Поттеру чи стати героєм аніме «Наруто». Квести розраховані різні компанії – від 4 до 10 і більше людина. Середня ціна за гру – тисяча грн.

Сувенір своїми руками

Для батьків, які хочуть провести час з дитиною і при цьому зануритися у творчість варіантом, може бути майстер-клас з гончарства. Своїми руками ви з дитиною можете створити фігурку з глини, чашку, вазу, статуетку чи горщик. Все це під наглядом досвідченого майстра. За дві години батьки з дитиною можуть створити кілька виробів. Майстер потім їх обпалить і готовий результат майстер-класу з’явиться вдома вже за три тижні. У середньому ціна на такий майстер-клас – 2,1 тис грн на двох.

Театр для дитини

Якщо повністю висидіти спектакль у звичайному театрі дитині може бути важко і нудно, а батькам хочеться, щоб їхній школяр побував у театрі та подивився цікаву постановку на сцені, то виходом із ситуації може стати Ляльковий театр. Показувати вистави у ньому починають з 23 грудня. Ціна квитка – 100 грн.

Цирк

Під час новорічних канікул у цирку стартує нова програма. Дитина зможе побачити акробатів на ровері, повітряних гімнастів, акробатів та клоунів. Головний герой вечора – Санта-Клаус. Програма називається «Санта збирає друзів», а вартість квитка стартує від 80 грн.

Музеї Дніпра

Також під час зимових канікул у Дніпрі працюватимуть різноманітні музеї. Для школяра відвідування їх може бути дуже пізнавальним. Детальніше про музеї можна почитати тут.

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