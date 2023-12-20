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  • ТОП-7 незвичайних новорічних іграшок, які продають у Дніпрі: стрази, вата та пап’є-маше (ФОТО)

ТОП-7 незвичайних новорічних іграшок, які продають у Дніпрі: стрази, вата та пап’є-маше (ФОТО)

Сьогодні 17:16
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Напередодні новорічних свят у Дніпрі у продажу масово з'явилися ялинкові прикраси. Продають їх як у магазинах та на ринках, так і в інтернеті, на спеціалізованих майданчиках.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних новорічних іграшок, які продають у Дніпрі: стрази, вата та пап’є-маше (ФОТО)

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-7 незвичайних ялинкових прикрас, які продають у Дніпрі.

За невелику ялинкову іграшку зі скла у Дніпрі просять 4 тис. грн. Ціна пояснюється тим, що іграшка була куплена в США, привезена до України та є колекційною. Фірма, яка випустила іграшку, була заснована в Америці у 1994 році і сьогодні є законодавцем моди та великою дизайн-студією США.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних новорічних іграшок, які продають у Дніпрі: стрази, вата та пап’є-маше (ФОТО)

За надзвичайно високу ціну та місце придбання вона і потрапила до нашого ТОПу. На вигляд ця іграшка практично нічим не відрізняється від тих, що продають в українських магазинах.

Далі в нашому рейтингу розташувалася іграшка з пап’є-маше, випущена в 1950-х роках. Дві такі ялинкові прикраси у Дніпрі продають за ціною 3,2 тис грн. Як зазначає автор оголошення, іграшки потребують реставрації.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних новорічних іграшок, які продають у Дніпрі: стрази, вата та пап’є-маше (ФОТО)

За іграшку на ялинку з вати та клейстеру у Дніпрі хочуть виручити 1,1 тис грн. Виготовили її за старовинною технологією, прикрашали вручну.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних новорічних іграшок, які продають у Дніпрі: стрази, вата та пап’є-маше (ФОТО)

Ялинкові іграшки із пластику, обшиті тканиною, прикрашені стразами Swarovski та перлинами у Дніпрі можна купити за ціною від 950 грн за 7 іграшок.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних новорічних іграшок, які продають у Дніпрі: стрази, вата та пап’є-маше (ФОТО)

А розмальовані іграшки вручну зі скла віддають по 676 грн за штуку. Іграшки унікальні тим, що кожна з них неповторна і випущена обмеженим тиражем.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних новорічних іграшок, які продають у Дніпрі: стрази, вата та пап’є-маше (ФОТО)

Якщо думаєте, що пластикові іграшки на ринку з’явилися тільки на початку 2000-х, то помиляєтеся, у 1950-х роках випускалися пластикові ялинкові прикраси. Придбати такі старовинні іграшки можна і зараз. Віддають їх за ціною 25 грн за штуку.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних новорічних іграшок, які продають у Дніпрі: стрази, вата та пап’є-маше (ФОТО)

У 1920-х роках ялинки було популярно прикрашати іграшками з картону – скляні були дуже дорогими та всі не могли собі їх дозволити. На таких картонках було зображення людей, звірів, новорічні мотиви тощо. У Дніпрі купити таку іграшку можна за ціною від 80 грн. за штуку. Це не оригінальні іграшки на початку минулого століття, а сучасна авторська робота.

Новости Днепра про ТОП-7 незвичайних новорічних іграшок, які продають у Дніпрі: стрази, вата та пап’є-маше (ФОТО)

 

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