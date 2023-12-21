Кутя на Різдво, Маланку та Хрещення: рецепт куті та історія страви

Цієї зими церковні зимові свята жителі Дніпра відзначають раніше, ніж зазвичай. З вересня цього року українська церква перейшла на новий юліанський календар. Від того, що діяв новий відрізняється тим, що «фіксовані» церковні свята зрушили на 13 днів раніше. Тепер Різдво ми відзначатимемо раніше – 25 грудня. Після чого піде «Маланка», а після неї і Хрещення. На всі ці свята готують кутю.

Журналісти dnepr.info розібралися яка є кутя, коли її подавати на стіл і що вона символізує.

На кожне із зимових свят готується різна кутя. Страва має символічне значення. Головне її завдання – вшанування померлих родичів та предків як таких загалом. Існує традиція не прибирати кутю зі столу після святкового застілля, оскільки духи предків «прийдуть» скуштувати страву.

За традицією кутя має бути солодкою і в ній обов’язково має бути крупа. У вигляді підсолоджувача використовується мед, сухофрукти, родзинки, для смаку додаються горіхи.

Кожен компонент страви є символічним. Кутя на зимові свята готується лише із пшениці. Вона означає достаток сім’ї. Саме зерно символізує вічне життя і безсмертя душі, оскільки, потрапляючи в землю воно знову проростає і відроджується з приходом весни. Мак – символізує продовження роду, мед – здоров’я та достаток, горіхи – родючість землі та багатство сім’ї. Вважається, що додаючи той чи інший продукт у страву людина «програмує» себе на те, що наступного року вона буде здоровою, сім’я житиме в достатку тощо.

Багата кутя

Готується напередодні Різдва, подається на стіл у Святвечір або Святий вечір. Це пісна страва, в основі якої пшениця, мед, мак, горіхи, родзинки та інші сухофрукти.

Щедра кутя

Подається на стіл перед Новим роком, напередодні свята Василя,на Маланку. Приготування її аналогічне до тієї, що подається на стіл до Різдва, але з маленькою відмінністю, в Щедру кутю можна додати масло, вершки, молоко. До 25 грудня, тобто до Різдва віруючі постили, не їли м’ясних, молочних продуктів та яйця. Після 25 грудня пост припиняється і в кутю можна додавати продукти тваринного походження. У Щедру кутю можна навіть додати пару ложок червоного вина – традиції та звичаї це дозволяють.

Голодна кутя

Цю страву готують на Другий Святвечір. Він настає напередодні хрещення. В основі «голодної куті» тільки крупа та мед, можна додавати і родзинки. Голодну кутю готують увечері, 5 січня. Голодною вона називається, бо весь день віруючі постять.

Рецепт куті

На зимові церковні свята подають кутю із пшениці. Для її приготування знадобиться склянка каші, 2-3 склянки води, щіпка солі, по 100 г маку, родзинок, волоських горіхів і 3 ст ложки меду. За бажанням рецепт куті дозволяє додати інші сухофрукти.

Якщо кутя робиться на Щедрий вечір або на Другий Святвечір, то в неї можна додати до 50 грам вершкового масла, якщо на Різдво – 1 ст ложку рослинної олії, так як страва повинна бути пісною і за рецептом куті до неї можна додавати тількі пісну олію.

Як готувати кутю

Пшеницю потрібно промити та замочити на ніч, і лише потім варити як звичайну кашу. Мак залити окропом та залишити на 60 хвилин. Після – відкиньте на сито, дочекайтеся поки стіче вода і перетріть мак у ступі, м’ясорубці або блендері, додайте в пшеничну крупу, що трохи охолола. Сухофрукти замочіть у гарячій воді на півгодини. Після цього їх теж потрібно подрібнити за допомогою блендера або м’ясорубки, додати в кашу. Горіхи подрібнити, обсмажити, додати до сухофруктів і маку. Після цього додати в кашу мед, добре перемішати.

Пшеницю можна замінити на булгур або перлівку. Крім родзинок у кутю можна додати насіння кунжуту, соняшника, шматочки шоколаду.

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