Різдво 2023: коли відзначаємо, традиції свята та що не можна робити

Різдво вважається одним із найбільших релігійних свят не лише в Україні, а й у всьому світі. Цього року мешканці Дніпра святкуватимуть його 25 грудня, згідно з новоюліанським календарем. Нагадаємо, Україна перейшла на нього з вересня цього року, тож дати багатьох церковних свят змінилися.

Журналісти dnerr.info дізналися про традицію свята, що не можна робити цього дня і що обов’язково має бути на столі.

Історія свята Різдва

Римський імператор Август захотів зробити перепис населення і наказав, щоб кожен іудей був записаний там, де жили його предки. Тому Діва Марія з чоловіком Йосипом відправились до Віфлеєма. Коли вони туди прийшли, то не змогли знайти місце для ночівлі та вирішили переночувати прямо в печері. Марія була вагітна і народила цієї ночі Ісуса. З появою зірки на небі до них прийшли волхви з подарунками – золотом, ладаном та смирною. Дізнавшись про народження Месії, цар Ірод наказав вбити всіх новонароджених дітей, але Христос був врятований – Діва Марія та Йосип втекли до Єгипту.

Традиції Святвечора

У середині листопада розпочався «Різдвяний піст» – один із найтриваліших. Він триває 40 днів та закінчується 25 грудня. Напередодні Різдва, вечір 24 грудня прийнято влаштовувати святкову вечерю – вона називається Святий вечір або Святвечір. За традицією, коли на небі з’явиться перша зірка – вся родина має сісти за стіл, де стоятиме 12 пісних страв. За однією версією кількість страв на столі має бути «співзвучною» кількості учнів Христа – апостолів, за іншою – кількістю місяців на рік. На столі мають бути вареники, пісний борщ, риба, мед, сухофрукти, каші, бобові та узвар. Важливо, щоб у стравах не було молока, яєць та олії. Головною стравою на столі вважається кутя. Вона складається з вареної пшениці, до якої доданий мак, мед, родзинки, волоські горіхи та сухофрукти. Ця страва символізує достаток і добробут у будинку, її роблять дуже солодкою.

На столі має бути запалена різдвяна свічка – на згадку про душі предків.

Після сімейного застілля прийнято ходити у гості до родичів. Наші пращури брали із собою кутю, різні приготовлені вдома страви.

На ніч у гостях ніколи не залишалися – поверталися додому, щоб зустріти ранок Різдва у родинному колі.

Традиції Різдва

До Різдва прийнято, щоб у будинку вже було вбрано ялинку. Верх новорічного дерева мала увінчувати зірка – як символ Віфлеємської зірки, яка вказала пастухам на місце народження Ісуса. Наші пращури не починали застілля поки господар будинку в кутку столу або біля ікон не ставив Дідуха – сніп з пшениці. Він вважається символом Йосипа, чоловіка Діви Марії та земного отця Христа. За іншою версією, Дідух – це місце перебування духів-предків і в кожній родині, де він був цілий рік повинні були бути все здорові, щасливі і жити в достатку.

Вранці на Різдво люди вітають одне одного словами: «Христос народився!», а у відповідь чують: «Славимо Його!». У церкві відбуваються святкові богослужіння. У цей день також прийнято ходити в гості, а свято відзначати пишним гулянням. У цей день закінчується піст і їсти можна що завгодно. Але існує традиційний набір страв для Різдвяного столу. Це драники, гречаники, вареники або налистники з сиром, сирники, печена картопля, ковбаски, птах, пиріжки з капустою. У центрі столу також обов’язково має бути кутя. З неї починається трапеза.

Невід’ємною частиною Різдва є колядки та вертеп. Перші виконують гості, що прийшли в будинок. За допомогою колядок вони «закликають» у будинок щастя, благополуччя, здоров’я та удачу для мешканців цього будинку, і за такі побажання у відповідь від господарів будинку отримують гроші та солодке частування. А вертеп – це сценки на тему Різдва та народження Христа.

Що не можна робити на Різдво

У період зі Святого Вечора і на другий день після Різдва краще уникати сварок, суперечок та вживання поганих слів. Заборонено займатися побутовими справами, рукоділлям – шити, вишивати, в’язати, заборонено тяжку фізичну працю, прибирання в будинку. Також 25 грудня бажано не приймати ванну, не ходити до лазні. У Святий Вечір до появи першої зірки на небі не можна їсти.

До столу не можна сідати в чорному, старому або брудному одязі.

25 грудня заборонено ходити на полювання, риболовлю, займатися інтимом, стригтися, голитися і перебуває на самоті.

Що можна робити на Різдво

Крім застілля, відвідування родичів та ходіння в гості на Різдво прийнято допомагати тим, хто просить допомоги – подавати жебракам, годувати бродячих тварин, відвідувати церковну службу.

Прикмети на Різдво

За старих часів вважалося, що чим більше колядок прозвучить у будинку – тим більше статків буде в новому році. Птах, що постукав у вікно, в Святвечір або на Різдво обіцяв радісні новини. Весілля на Різдво обіцяло молодим довге та щасливе життя. А ось розбити посуд або розлити воду -вважалося до сварки.

Відлига на Різдво віщувала теплу та ранню весну. Мороз обіцяв холодну погоду на Хрещення. Завірюха чи іній віщували хороший урожай.

Куплена на Різдво річ принесе радість і довго служитиме.

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