Як виглядала річка Жабокряч, яка колись протікала в центрі Дніпра: унікальне фото

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала ця річка понад сто років тому.
Жабокряч протікала в Жандармській балці та проходила з балки через сучасний Кельнський (колишній Катеринославський) бульвар, площу Героїв Майдану, Короленка та районі вулиці Воскресенської впадала в Половицю, яка у свою чергу брала початок біля Озерної площі і разом вони стікали до Дніпра. Іноді Жабокряч також називали «Половицею» або «Половицею другою». Річка на центральних вулицях настільки псувала життя мешканцям міста, що у 1850-х роках водні артерії сховали у колектор під землю. Зараз на місці, де колись були річки, стоять і будуються нові будинки, а вода протікає в колекторі під землею. Ще кілька років тому мешканці Дніпра могли потрапити до колектора та пройтися ним, сьогодні він уже закритий.
У мережі з’явилося унікальне фото того, як понад 100 років тому виглядала річка Жабокряч, яку тільки-но сховали в колектор і ще не встигли повністю «закрити» під землею. На фото також видно будинки, які знаходилися в центрі Дніпра в XIX столітті.
Фото знято приблизно з перехрестя Кельнського бульвару та проспекту Яворницького. Прямо останнім проходить велика канава з річкою Жабокряч – її добре видно у правій частині фотографії. Річка закінчується порталом у тунель колектора, який збудований лише частково.
фото: блог А. Костюка, Uspace Dnipro
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