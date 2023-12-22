Як виглядала річка Жабокряч, яка колись протікала в центрі Дніпра: унікальне фото

У перші кілька десятків років після заснування міста Катеринослава його мешканців постійно затоплювало. Потрібно сказати, що заселеними були лише ті вулиці, які зараз вважаються центром міста. Під час рясних опадів та навесні з берегів виходила не лише річка Половиця, а й її притока – річка Жабокряч.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала ця річка понад сто років тому.

Жабокряч протікала в Жандармській балці та проходила з балки через сучасний Кельнський (колишній Катеринославський) бульвар, площу Героїв Майдану, Короленка та районі вулиці Воскресенської впадала в Половицю, яка у свою чергу брала початок біля Озерної площі і разом вони стікали до Дніпра. Іноді Жабокряч також називали «Половицею» або «Половицею другою». Річка на центральних вулицях настільки псувала життя мешканцям міста, що у 1850-х роках водні артерії сховали у колектор під землю. Зараз на місці, де колись були річки, стоять і будуються нові будинки, а вода протікає в колекторі під землею. Ще кілька років тому мешканці Дніпра могли потрапити до колектора та пройтися ним, сьогодні він уже закритий.

У мережі з’явилося унікальне фото того, як понад 100 років тому виглядала річка Жабокряч, яку тільки-но сховали в колектор і ще не встигли повністю «закрити» під землею. На фото також видно будинки, які знаходилися в центрі Дніпра в XIX столітті.

Фото знято приблизно з перехрестя Кельнського бульвару та проспекту Яворницького. Прямо останнім проходить велика канава з річкою Жабокряч – її добре видно у правій частині фотографії. Річка закінчується порталом у тунель колектора, який збудований лише частково.

фото: блог А. Костюка, Uspace Dnipro

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