ТОП-10 идей чем занять ребенка на каникулах в Днепре и сколько это стоит

С понедельника школьники Днепра уходят на зимние каникулы. «Отдыхать» от школы дети будут две недели и за парты вернуться уже 8 января. Но также в ряде школ ученики пойдут на каникулы с 30 декабря и вновь приступят к учебе 14 января.

Журналисты dnepr.info собрали подборку, чем занять детей на каникулах, кроме традиционных прогулок по улице или в парках, посещений бабушек-дедушек и кружков.

«Зимние» развлечения

Отправить одного ребенка или пойти с ним вместе можно на каток. В Днепре покататься на коньках можно в парке развлечений «Лавина» — в будние дни за час, проведенный на льду нужно отдать 220 грн, а в выходные – 260 грн, плюс 40 грн обойдется прокат коньков. Также покататься можно в ТРЦ «Мост-Сити». За 45 минут катания на льду нужно отдать от 180 до 200 грн в зависимости от дня недели, коньки при этом обойдутся 30 грн, а еще по выходным можно покататься в помещении «Ледовой арены», что возле Новокодацкого парка. Стоимость часа – 150-200 грн.

«Летние» развлечения

Для тех детей, которые любят кататься на роликах, но не любят коньки и лед – в Днепре работает роллердром «Рола Коло». Входной билет на день катания стоит 200 грн, прокат роликов обойдется 50 грн. Также тут можно покататься и на скейтборде – цена за его аренду аналогичная. Для тех, кто хочет погонять на самокате, его аренда обойдется в 70 грн в день.

Освоить скалолазание вдвоем с ребенком и покорить несколько небольших вершин обойдется в 700 грн за полтора часа. Один человек может покорить вершины в La scala за 350 грн в час.

Батуты у многих детей ассоциируются с летом и прогулкой в парке, но это развлечение доступно и зимой. Час прыжков для ребенка обойдется в 300 грн в специализированном центре «Батутия». Тут много различных батутов, так что хорошее настроение ребенку гарантировано.

Музыкальные развлечения

Если ребенок любит музыку и мечтает освоить какой-нибудь музыкальный инструмент, то попробовать себя в роли ударника, саксофониста, пианиста или гитариста он может за 600 грн с человека. Сеанс мастер-класса от коллектива ENGAmusic длится 45 минут. Самостоятельно осваивать инструмент дети могут с 14 лет, а для тех, кто младше – занятия проводится только с родителем.

Квест-комнаты

В квест-комнате в Днепре ребенок может поиграть в шпионов, выполнить миссию на космическом корабле, разгадать загадки Супер Марио, помочь Гарри Поттеру или стать героем аниме «Наруто». Квесты рассчитаны на разные компании – от 4 до 10 и более человек. Средняя цена за игру — тысяча грн.

Сувенир своими руками

Для родителей, которые хотят провести время с ребенком и при этом погрузиться в творчество вариантом может быть мастер-класс по гончарству. Своими руками вы с ребенком можете создать фигурку из глины, чашку, вазу, статуэтку или горшок. Все это – под присмотром опытного мастера. За два часа родитель с ребенком могут создать несколько изделий. Мастер потом их обожжет и готовый результат мастер-класса появится дома уже через три недели. В среднем цена на такой мастер-класс – 2,1 тыс грн на двоих.

Театр для ребенка

Если полностью высидеть спектакль в обычном театре ребенку может быть трудно и скучно, а родителям хочется, чтобы их школьник побывал в театре и посмотрел интересную постановку на сцене, то выходом из ситуации может стать Кукольный театр. Показывать представления в нем начинают с 23 декабря. Цена билета – 100 грн.

Цирк

Во время новогодних каникул в цирке стартует новая программа. Ребенок сможет увидеть акробатов на ровере, воздушных гимнастов, акробатов и клоунов. Главный герой вечера – Санта-Клаус. Программа называется «Санта собирает друзей», а стоимость билета стартует от 80 грн.

Музеи Днепра

Также во время зимних каникул в Днепре будут работать различные музеи. Для школьника посещение их может быть очень познавательным. Более детально о музеях можно почитать тут.

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