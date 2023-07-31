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  • С места ракетного удара по центру Днепра коммунальщики вывезли 111 самосвалов мусора: работы завершены

С места ракетного удара по центру Днепра коммунальщики вывезли 111 самосвалов мусора: работы завершены

Сегодня 08:40
просмотров

Вечером 28 июля россияне ударили "Искандерами" по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.

Новости Днепра про С места ракетного удара по центру Днепра коммунальщики вывезли 111 самосвалов мусора: работы завершены

К сожалению, из-за этой атаки пострадали 10 человек – вчера стало известно еще об одном потерпевшем – это парень 14 лет. У него повреждения, вызванные взрывной волной.

Ракетная атака повлекла за собой значительные разрушения – на месте вражеского удара 47 часов работали коммунальные службы. Они разбирали завалы, вывозили мусор, убирали территории.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Всего к ликвидации последствий атаки были привлечены более 80 работников коммунальных служб и 40 единиц спецтехники.

В общей сложности коммунальщики вывезли около 1 800 тонн мусора (это 111 полностью заполненных самосвалов).

А так выглядят поврежденные квартиры:

Новости Днепра про С места ракетного удара по центру Днепра коммунальщики вывезли 111 самосвалов мусора: работы завершены

Новости Днепра про С места ракетного удара по центру Днепра коммунальщики вывезли 111 самосвалов мусора: работы завершены

Напомним, ранее мы писали, что в администрации ЖК Geneva, в который попала российская ракета, рассказали, как будут восстанавливать комплекс.

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Новости Днепра про С места ракетного удара по центру Днепра коммунальщики вывезли 111 самосвалов мусора: работы завершеныУкраїнська Новости Днепра про С места ракетного удара по центру Днепра коммунальщики вывезли 111 самосвалов мусора: работы завершеныРусский

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