С места ракетного удара по центру Днепра коммунальщики вывезли 111 самосвалов мусора: работы завершены

К сожалению, из-за этой атаки пострадали 10 человек – вчера стало известно еще об одном потерпевшем – это парень 14 лет. У него повреждения, вызванные взрывной волной.
Ракетная атака повлекла за собой значительные разрушения – на месте вражеского удара 47 часов работали коммунальные службы. Они разбирали завалы, вывозили мусор, убирали территории.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Всего к ликвидации последствий атаки были привлечены более 80 работников коммунальных служб и 40 единиц спецтехники.
В общей сложности коммунальщики вывезли около 1 800 тонн мусора (это 111 полностью заполненных самосвалов).
А так выглядят поврежденные квартиры:
Напомним, ранее мы писали, что в администрации ЖК Geneva, в который попала российская ракета, рассказали, как будут восстанавливать комплекс.
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