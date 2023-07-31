З місця ракетного удару по центру Дніпра комунальники вивезли 111 самоскидів сміття: роботи завершено

На жаль, через цю атаку постраждали 10 чоловік – учора стало відомо про ще одного потерпілого – це хлопець 14 років. У нього ушкодження, спричинені вибуховою хвилею.
Ракетна атака спричинила значні руйнування – на місці ворожого удару 47 годин працювали комунальні служби. Вони розбирали завали, вивозили сміття, прибирали території.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Усього до ліквідації наслідків атаки залучили понад 80 працівників комунальних служб та 40 одиниць спецтехніки.
Загалом комунальники вивезли близько 1 800 тонн сміття (це 111 повністю заповнених самоскидів).
А так виглядають пошкоджені квартири:
Нагадаємо, раніше ми писали, що в адміністрації ЖК Geneva, в який влучила російська ракета, розповіли, як будуть відновлювати комплекс.
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