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Новини У Дніпрі два дні поспіль вимикатимуть світло більше ніж на 10 годин: усі адреси
У Дніпрі два дні поспіль вимикатимуть світло більше ніж на 10 годин: усі адреси
Підготуйтеся!
У Дніпрі
1 та 2 серпня вимикатимуть світло більше ніж на 10 годин.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили в Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Так,
1 серпня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:
вул. Гладкова: 19, 21, 23, 23К, 33, 35, 37, 43, 45, 47;
вул. Василя Сліпака: 51;
вул. Енергетична: 7, 9, 9Д, 11;
вул. Новокримська: 50, 52, 56;
пров. Ключовий: 1.
2 серпня з 08:00 до 20:00:
вул. Ангарська: 1-14;
вул. Арбатська: 34, 34А, 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55;
вул. Астраханська: 1-7, 7А, 8-22;
вул. Ачинська: 1-9 (непарні);
вул. Березнева: 7, 9, 11, 13;
вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;
вул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парні);
вул. Костянтинівська: 1,10,11,12,12А,13,14,15,16,18,2,3,4,5,6,7,8,9;
вул. Ленська 1,12А,2;
вул. Макаренка: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;
вул. Моцарта: 1, 2;
вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66, 67, 67А, 68-80, 82-88, 88А, 89-92, 94-118 (парні);
вул. Павла Тичини: 1, 1В, 3, 5, 7;
вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 15Б, 17, 19, 21;
вул. Печерська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (непарні);
вул. Серпуховська: 1, 2;
вул. Солідарна: 1, 1А, 3-15 (непарні);
вул. Солом’янська: 4, 6, 8, 10, 17, 18, 24, 28, 42, 56;
вул. Софіївська: 1;
вул. Сурська: 110-117, 119-129, 131-143 (непарні);
вул. Філатова: 1-5, 7.
Радимо зарядити телефони та повербанки!
Нагадаємо, раніше ми писали, що
у серпні деякі мешканці Дніпра залишаться без газу: дати та адреси.
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