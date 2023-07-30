Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 14-річний хлопчик: кількість постраждалих через ракетну атаку по Дніпру збільшилась до десяти

14-річний хлопчик: кількість постраждалих через ракетну атаку по Дніпру збільшилась до десяти

Сьогодні 20:18
просмотров

Кількість постраждалих через ракетну атаку по Дніпру, яку Росія скоїла 28 липня, збільшилась до десяти.

Новости Днепра про 14-річний хлопчик: кількість постраждалих через ракетну атаку по Дніпру збільшилась до десяти

До списку постраждалих додався ще 14-річний хлопчик. 

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У підлітка, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею. Він лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, 28 липня окупаційні війська РФ поцілили ракетами по багатоповерхівці та адмінбудівлі Дніпра. Поряд з місцями влучань правоохоронці розгорнули пункт прийому заяв від постраждалих. За останні дві доби їх більше 200. 

Читайте також:

Новости Днепра про 14-річний хлопчик: кількість постраждалих через ракетну атаку по Дніпру збільшилась до десятиУкраїнська Новости Днепра про 14-річний хлопчик: кількість постраждалих через ракетну атаку по Дніпру збільшилась до десятиРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дніпрянка поскаржилася, що їй продали в “Сільпо” рибу з чер’яками
Новини Дніпра
Сьогодні 19:02
Дніпрянка поскаржилася, що їй продали в “Сільпо” рибу з чер’яками

В одному з дніпровських "Сільпо" містянка купила скумбрію, всередині якої…

У Дніпрі на підприємстві загинув 59-річний працівник: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 18:38
У Дніпрі на підприємстві загинув 59-річний працівник: що відомо

У суботу, 29 липня, на підприємстві у Самарському районі Дніпра…

Знайшов золотисту капсулу і вдарив по ній сокирою: у Кривому Розі 9-річний хлопчик отримав осколкові поранення
Новини Дніпра
Сьогодні 17:16
Знайшов золотисту капсулу і вдарив по ній сокирою: у Кривому Розі 9-річний хлопчик отримав осколкові поранення

У суботу, 29 липня, до лікарні Кривого Рога потрапив 9-річний…

У Дніпрі протягом шести днів серпня містянам вимикатимуть газ: адреси та дати
Новини Дніпра
Сьогодні 17:01
У Дніпрі протягом шести днів серпня містянам вимикатимуть газ: адреси та дати

У Дніпрі в серпні ряд житлових будинків залишиться без газу.…

Наверх