14-річний хлопчик: кількість постраждалих через ракетну атаку по Дніпру збільшилась до десяти

Кількість постраждалих через ракетну атаку по Дніпру, яку Росія скоїла 28 липня, збільшилась до десяти.

До списку постраждалих додався ще 14-річний хлопчик.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У підлітка, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею. Він лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, 28 липня окупаційні війська РФ поцілили ракетами по багатоповерхівці та адмінбудівлі Дніпра. Поряд з місцями влучань правоохоронці розгорнули пункт прийому заяв від постраждалих. За останні дві доби їх більше 200.

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