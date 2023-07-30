14-річний хлопчик: кількість постраждалих через ракетну атаку по Дніпру збільшилась до десяти

До списку постраждалих додався ще 14-річний хлопчик.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
У підлітка, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею. Він лікуватиметься амбулаторно.
Нагадаємо, 28 липня окупаційні війська РФ поцілили ракетами по багатоповерхівці та адмінбудівлі Дніпра. Поряд з місцями влучань правоохоронці розгорнули пункт прийому заяв від постраждалих. За останні дві доби їх більше 200.
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