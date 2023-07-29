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  • В адміністрації ЖК Geneva, в який вчора влучила російська ракета, розповіли, як будуть відновлювати комплекс

В адміністрації ЖК Geneva, в який вчора влучила російська ракета, розповіли, як будуть відновлювати комплекс

Сьогодні 13:15
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Учора росіяни атакували центр Дніпра ракетами.

Новости Днепра про В адміністрації ЖК Geneva, в який вчора влучила російська ракета, розповіли, як будуть відновлювати комплекс

Одна із них влучила в житловий комплекс Geneva – там є значні руйнування.

Сьогодні адміністрація ЖК представила план дій з відновлення комплексу.

Найближчим часом вони планують зробити попереднє обстеження будівлі, залучивши спеціалізовані та ліцензовані організації, для виконання першочергових аварійних робіт. Далі проведуть повне обстеження будівлі, в яке входить як інструментальне обстеження несучих конструкцій, так і повне обстеження інженерних комунікацій, зі складанням звіту і дефектних актів.

Це дуже важливий етап, оскільки за першим візуальним аналізом можуть бути не помітні внутрішні ушкодження і тріщини, особливо, що стосується каркаса будинку. Аналогічно і щодо інженерних мереж, – пояснили в адміністрації.

Далі компанія на підставі цих документів розробить повний робочий проєкт відновлення.

Щоб будинок функціонував як раніше, необхідно привести всі конструкції та інженерні комунікації в проєктне положення. Це наше першочергове завдання. Наші фахівці вже працюють на об’єкті. Зробимо все в максимально стислі терміни. Одночасно буде надано допомогу в розбиранні завалів, прибиранні сміття і підготовці будинку до аварійних робіт. Всі вищевказані види робіт будуть виконані за рахунок компанії, – зазначили в адміністрації ЖК.

Новости Днепра про В адміністрації ЖК Geneva, в який вчора влучила російська ракета, розповіли, як будуть відновлювати комплекс

Нагадаємо, раніше ми писали, що спеціальна комісія оцінить збитки мешканців після ракетного удару: мер Дніпра розповів деталі.

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Новости Днепра про В адміністрації ЖК Geneva, в який вчора влучила російська ракета, розповіли, як будуть відновлювати комплексУкраїнська

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