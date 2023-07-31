Вулицями Кривого Рогу текли “криваві ріки”: що відомо (ФОТО)

Днями мешканців Кривого Рогу налякали “криваві ріки”, що текли вулицями міста.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, така червона вода текла по проспекту “200 років Кривому Рогу” у бік 95-го кварталу. Вона залила всю проїжджу частину.

Крім того, місцеві мешканці неабияк злякалися за своє здоров’я – їх турбувало, чи безпечна ця рідина.

Як пізніше повідомили у КП “Кривбасводоканал”, в одному із районів міста сталася аварія на мережах шахтної води. Це промислова вода, яка не має жодного відношення до питної.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у майже зневодненому Кривому Розі вулицею добу текла вода.

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