Як повідомляють місцеві ЗМІ, така червона вода текла по проспекту “200 років Кривому Рогу” у бік 95-го кварталу. Вона залила всю проїжджу частину.
Крім того, місцеві мешканці неабияк злякалися за своє здоров’я – їх турбувало, чи безпечна ця рідина.
Як пізніше повідомили у КП “Кривбасводоканал”, в одному із районів міста сталася аварія на мережах шахтної води. Це промислова вода, яка не має жодного відношення до питної.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у майже зневодненому Кривому Розі вулицею добу текла вода.
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