Вихідні в серпні-2023: чи відпочиватимуть дніпряни на День Незалежності

Чи будуть у дніпрян додаткові вихідні, що ще будемо святкувати в останній місяць літа – читайте далі!
Чи будуть додаткові вихідні в серпні 2023
2023 року День Незалежності України випадає на четвер. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, цей день має бути вихідним. Але через воєнний стан в країні, відповідно до закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, додаткові вихідні дні скасовуються. Тому 24 серпня має бути робочим днем. Нагадаємо, воєнний стан в Україні продовжили до 15 листопада.
Отже, відпочивати дніпряни у серпні будуть тільки у вихідні дні – це суботи та неділі. Усього в серпні буде 23 робочих дні та 8 – вихідних: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
Зазначимо, в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд!
Календар свят у серпні 2023
Нагадаємо, раніше ми писали: Дніпряни, готуйтеся, штормитиме кілька днів: календар магнітних бур в серпні 2023.
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Александра Лучка
Автор:
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