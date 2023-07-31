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  • Вихідні в серпні-2023: чи відпочиватимуть дніпряни на День Незалежності

Вихідні в серпні-2023: чи відпочиватимуть дніпряни на День Незалежності

Сьогодні 07:15
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У серпні ми відзначаємо кілька важливих державних свят - День Державного Прапора України та День Незалежності України, а також багато професійних.

Новости Днепра про Вихідні в серпні-2023: чи відпочиватимуть дніпряни на День Незалежності

Чи будуть у дніпрян додаткові вихідні, що ще будемо святкувати в останній місяць літа – читайте далі!

Чи будуть додаткові вихідні в серпні 2023

2023 року День Незалежності України випадає на четвер. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, цей день має бути вихідним. Але через воєнний стан в країні, відповідно до закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, додаткові вихідні дні скасовуються. Тому 24 серпня має бути робочим днем. Нагадаємо, воєнний стан в Україні продовжили до 15 листопада.

Отже, відпочивати дніпряни у серпні будуть тільки у вихідні дні – це суботи та неділі. Усього в серпні буде 23 робочих дні та 8 – вихідних: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Зазначимо, в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд!

Новости Днепра про Вихідні в серпні-2023: чи відпочиватимуть дніпряни на День Незалежності

Календар свят у серпні 2023

  • 1 серпня – День інкасатора.
  • 2 серпня – День аеромобільних військ.
  • 5 серпня – Міжнародний день світлофора.
  • 6 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.
  • 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України.
  • 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу.
  • 11 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.
  • 12 серпня – Міжнародний день молоді.
  • 15 серпня – День археолога.
  • 19 серпня – День пасічника.
  • 23 серпня – День Державного Прапора України.
  • 24 серпня – День Незалежності України.
  • 26 серпня – День авіації України, День далекобійника.
  • 27 серпня – День шахтаря.
  • 29 серпня – День пам’яті захисників України.

Нагадаємо, раніше ми писали: Дніпряни, готуйтеся, штормитиме кілька днів: календар магнітних бур в серпні 2023.

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Новости Днепра про Вихідні в серпні-2023: чи відпочиватимуть дніпряни на День НезалежностіУкраїнська

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