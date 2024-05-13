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Зарядите телефон: сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00

Сегодня 06:28
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Подготовьтесь!

Новости Днепра про Зарядите телефон: сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00

Сегодня, 13 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • пер. Джинчарадзе: 4, 8;
  • Запорожское шоссе: 28, 32-Б, 38, 48.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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