Зарядите телефон: сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00

Подготовьтесь!

Сегодня, 13 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

пер. Джинчарадзе: 4, 8;

Запорожское шоссе: 28, 32-Б, 38, 48.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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