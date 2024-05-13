Зарядите телефон: сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00

Сегодня, 13 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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