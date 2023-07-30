Днепрянка пожаловалась, что ей продали в «Сильпо» рыбу с червяками

В одном из днепровских "Сильпо" горожанка купила скумбрию, внутри которой нашла червей.

По словам женщины, товар с неприятным «наполнителем» она купила в супермаркете в переулке Крушельницкой, 6А.

Днепрянка показала фото рыбы с червями. Продукт пришлось выбросить, ведь чек, благодаря которому можно было бы вернуть товар в магазин, женщина не сохранила.

В комментариях же успели объяснить недовольной клиентке, что определенное количество червей в рыбе разрешено ГСТУ, поэтому скумбрию она выбросила зря.

Действительно, существует допустимая норма — не более пяти экземпляров на один килограмм съедобной части рыбы. Для организма человека они безвредны, потому что эти гельминты находятся не в мышцах. Другое дело — глисты в мясе рыбы. Это могут быть вредные паразиты.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: