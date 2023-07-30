Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Днепрянка пожаловалась, что ей продали в «Сильпо» рыбу с червяками

Сегодня 19:02
просмотров

В одном из днепровских "Сильпо" горожанка купила скумбрию, внутри которой нашла червей.

Новости Днепра про Днепрянка пожаловалась, что ей продали в

По словам женщины, товар с неприятным «наполнителем» она купила в супермаркете в переулке Крушельницкой, 6А.

Днепрянка показала фото рыбы с червями. Продукт пришлось выбросить, ведь чек, благодаря которому можно было бы вернуть товар в магазин, женщина не сохранила.

Новости Днепра про Днепрянка пожаловалась, что ей продали в

В комментариях же успели объяснить недовольной клиентке, что определенное количество червей в рыбе разрешено ГСТУ, поэтому скумбрию она выбросила зря.

Действительно, существует допустимая норма — не более пяти экземпляров на один килограмм съедобной части рыбы. Для организма человека они безвредны, потому что эти гельминты находятся не в мышцах. Другое дело — глисты в мясе рыбы. Это могут быть вредные паразиты.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепрянка пожаловалась, что ей продали в Українська Новости Днепра про Днепрянка пожаловалась, что ей продали в Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на предприятии погиб 59-летний работник: что известно
Новости Днепра
Сегодня 18:38
В Днепре на предприятии погиб 59-летний работник: что известно

В субботу, 29 июля, на предприятии в Самарском районе Днепра…

Нашел золотистую капсулу и ударил по ней топором: в Кривом Роге 9-летний мальчик получил осколочные ранения
Новости Днепра
Сегодня 17:16
Нашел золотистую капсулу и ударил по ней топором: в Кривом Роге 9-летний мальчик получил осколочные ранения

В субботу, 29 июля, в больницу Кривого Рога попал 9-летний…

В Днепре в течение шести дней августа горожанам будут отключать газ: адреса и даты
Новости Днепра
Сегодня 17:01
В Днепре в течение шести дней августа горожанам будут отключать газ: адреса и даты

В Днепре в августе ряд жилых домов останется без газа.…

Пограничники задержали военнообязанных из Днепропетровщины, которые пытались сбежать заграницу
Новости Днепра
Сегодня 16:46
Пограничники задержали военнообязанных из Днепропетровщины, которые пытались сбежать заграницу

На украинско-венгерском участке границы в течение суток задержали сразу семерых…

Последние новости

В Днепре на предприятии погиб 59-летний работник: что известно
В Днепре на предприятии погиб 59-летний работник: что известно

В субботу, 29 июля, на предприятии в Самарском районе Днепра погиб работник. Мужчине было всего 59 лет.

Сегодня 18:38
3
просмотров
Нашел золотистую капсулу и ударил по ней топором: в Кривом Роге 9-летний мальчик получил осколочные ранения
Нашел золотистую капсулу и ударил по ней топором: в Кривом Роге 9-летний мальчик получил осколочные ранения

В субботу, 29 июля, в больницу Кривого Рога попал 9-летний мальчик, у которого диагностировали множественные поверхностные осколочные ранения.

Сегодня 17:16
3
просмотров
В Днепре в течение шести дней августа горожанам будут отключать газ: адреса и даты
В Днепре в течение шести дней августа горожанам будут отключать газ: адреса и даты

В Днепре в августе ряд жилых домов останется без газа. Это связано с ремонтными работами на системах газоснабжения города и района.

Сегодня 17:01
4
просмотров
Пограничники задержали военнообязанных из Днепропетровщины, которые пытались сбежать заграницу
Пограничники задержали военнообязанных из Днепропетровщины, которые пытались сбежать заграницу

На украинско-венгерском участке границы в течение суток задержали сразу семерых уклонистов. Трое из них - из Покрова Днепропетровской области.

Сегодня 16:46
2
просмотров
В Кривом Роге нашли тело 14-летней девочки: вероятно, она совершила суицид
В Кривом Роге нашли тело 14-летней девочки: вероятно, она совершила суицид

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Кривом Роге умерла 14-летняя девочка. Ее тело нашла мать на диване в собственной квартире.

Сегодня 14:34
3
просмотров
В Никополе на борде с информацией об УПЦ МП заметили букву «Z» — символ российской агрессии
В Никополе на борде с информацией об УПЦ МП заметили букву «Z» — символ российской агрессии

В Никополе Днепропетровской области заметили букву "Z" - символ российской агрессии - на одном из бордов.

Сегодня 14:21
4
просмотров
Бабушка погибла, а за жизнь ребенка борются в больнице: появились подробности смертельного ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог
Бабушка погибла, а за жизнь ребенка борются в больнице: появились подробности смертельного ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог

В воскресенье, 30 июля, на трассе Днепр - Кривой Рог автомобиль сбил пожилую женщину с ребенком. Пенсионерка скончалась на месте, а мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Сегодня 13:54
8
просмотров
Ракетная атака на Днепр: в полицию обратилось около 200 горожан, имущество которых пострадало
Ракетная атака на Днепр: в полицию обратилось около 200 горожан, имущество которых пострадало

Полиция Днепра продолжает фиксировать последствия ракетной атаки российских оккупантов на город. Уже почти 200 горожан, имущество которых пострадало в результате вражеского обстрела, обратились к правоохранителям.

Сегодня 12:42
8
просмотров
В Днепре нетрезвая 17-летняя девушка пыталась покончить с собой
В Днепре нетрезвая 17-летняя девушка пыталась покончить с собой

В субботу, 29 июля, в Днепре 17-летняя девушка пыталась совершить суицид. Ее вовремя заметили неравнодушные люди и вызвали скорую.

Сегодня 12:22
4
просмотров
Теперь это огороды: в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки
Теперь это огороды: в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки

Не так давно украинцев приятно ошеломила новость о том, что никопольцы высадили картофель на дне Каховского водохранилища. Теперь же там заметили еще и кабачки.

Сегодня 11:00
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх