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В Никополе в мусорный бак выбросили щенка без глаз

Сегодня 17:30
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На днях в Никополе в мусорном баке нашли маленького слепого щенка.

Новости Днепра про В Никополе в мусорный бак выбросили щенка без глаз

Крошке всего 2,5 месяца, она еле дышала.

Об этом сообщила в ФБ Ольга Гардт.

Инвалид, без глаз, слепая, зачем жить, зачем с такими возиться, можно же прямо в мусорный бак, – написала Ольга.

По ее словам, во время рождения в глаза щенка попала инфекция, и они полностью выгнили. Если бы своевременно лечили, глаза можно было спасти! Но хозяева просто выбросили животное.

Самое неприятное, что люди сами же и довели ребенка до инвалидности. Нужно было просто прокапать глаза и подлечить, чтобы они не выгнили, — пишет женщина.

Сейчас щенок у Ольги, она ищет для него любящую семью.

Я понимаю, что эта малышка – инвалид, никому не нужна. И она, как и все остальные, останется у меня. Но глубоко в душе я все же надеюсь, а вдруг кто-то сжалится и возьмет ее к себе в семью, – написала она.

Новости Днепра про В Никополе в мусорный бак выбросили щенка без глаз

Если вы хотите взять кроху к себе, то звоните: 0665567988.

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