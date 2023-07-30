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Дніпрянка поскаржилася, що їй продали в “Сільпо” рибу з чер’яками

Сьогодні 19:02
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В одному з дніпровських "Сільпо" містянка купила скумбрію, всередині якої знайшла черв'яків.

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За словами жінки, товар з неприємним “наповнювачем” вона купила в супермаркеті в провулку Крушельницької, 6А. 

Дніпрянка показала фото риби з черв’яками. Продукт довелося викинути, адже чек, завдяки якому можна було б повернути товар у магазин, жінка не зберегла. 

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У коментарях же встигли пояснити невдоволеній клієнтці, що певна кількість черв’яків у рибі дозволена ДСТУ, тож скумбрію вона викинула даремно.

Дійсно, існує допустима норма — не більше п’яти екземплярів на один кілограм їстівної частини риби. Для організму людини вони нешкідливі, бо ці гельмінти знаходяться не в м’язах. Інша справа — глисти у м’ясі риби. Це можуть бути шкідливі паразити.

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