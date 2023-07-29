Несколькоэтажные руины: в сети показали, как выглядит крыша ЖК в Днепре, куда попал «Искандер»

Вчера, 28 июля, россияне ударили ракетами "Искандер-М" по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.

К сожалению, 9 человек пострадали, среди них двое детей.

В жилищном комплексе есть значительные разрушения. С 9 до 13 этажа около 15 квартир фактически разрушены.

Позже в сети показали, как выглядит крыша ЖК.

На кадрах видны значительные разрушения – местами повреждено несколько этажей.

Кое-где стен почти не осталось.

Это чудо, что в момент прилета квартиры были пусты.

Кроме того, большинство квартир ЖК остались без окон, стены разбиты обломками. Также повреждены 4 жилых дома вокруг – одна высотка, другие – двухэтажные, задело 3 административных сооружения и 7 автомобилей.

Напомним, ранее мы писали, что в администрации ЖК Geneva, в который вчера попала российская ракета, рассказали, как будут восстанавливать комплекс.

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