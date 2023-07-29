Несколькоэтажные руины: в сети показали, как выглядит крыша ЖК в Днепре, куда попал «Искандер»

К сожалению, 9 человек пострадали, среди них двое детей.
В жилищном комплексе есть значительные разрушения. С 9 до 13 этажа около 15 квартир фактически разрушены.
Позже в сети показали, как выглядит крыша ЖК.
На кадрах видны значительные разрушения – местами повреждено несколько этажей.
Кое-где стен почти не осталось.
Это чудо, что в момент прилета квартиры были пусты.
Кроме того, большинство квартир ЖК остались без окон, стены разбиты обломками. Также повреждены 4 жилых дома вокруг – одна высотка, другие – двухэтажные, задело 3 административных сооружения и 7 автомобилей.
Напомним, ранее мы писали, что в администрации ЖК Geneva, в который вчера попала российская ракета, рассказали, как будут восстанавливать комплекс.
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