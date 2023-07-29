«В Украине мобилизуют 80% мужчин»: в Генштабе прокомментировали подобные заявления

Он распространяет дезинформацию о проведении «полной мобилизации» в Украине, во время которой «призовут 80% мужчин».
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, ссылаясь на Генштаб ВСУ.
Для распространения лжи враг выбрал два подхода. Так, в некоторых Telegram-каналах он распространяет дезинформацию о проведении «полной мобилизации» в Украине, во время которой якобы мобилизуют 80% мужчин. А чтобы этот вброс казался правдоподобным, информацию распространяют «под флагом» известной новостной программы ТСН на «1+1».
И хоть такой коллаж для видео ТСН действительно в сети есть, но в материале рассказывается о совершенно других данных.
Кроме того, в мессенджерах и чатах распространяются сообщения о «перекрытии дорог и вручении повесток всем мужчинам призывного возраста».
В Генштабе подчеркивают, что подобные сообщения — ложь, чтобы дискредитировать мобилизацию и посеять панику.
Также в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнули, что в Украине согласно решению Верховной Рады продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября. Вместе с тем не были приняты никакие дополнительные условия и решения по увеличению объемов мобилизации. Более того, такие решения даже не рассматривались.
Доверяйте только официальным источникам информации!
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