В центре Днепра на месте ракетного удара запретили движение по одной из улиц: планируйте маршрут

Вечером 28 июля россияне ударили ракетами по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.

Спасатели уже завершили поисково-спасательные работы.

В результате этой атаки пострадали 9 человек, среди которых двое детей.

Сейчас на месте работают коммунальщики – они убирают территорию. Кроме того, в связи с проведением работ оперативными службами временно запрещено движение транспорта по улице Короленко.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Учитывайте эту информацию и планируйте свой маршрут!

Напомним, ранее мы писали, что в Генштабе рассказали, какими ракетами россияне вчера ударили по Днепру.

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