В центре Днепра на месте ракетного удара запретили движение по одной из улиц: планируйте маршрут

Спасатели уже завершили поисково-спасательные работы.
В результате этой атаки пострадали 9 человек, среди которых двое детей.
Сейчас на месте работают коммунальщики – они убирают территорию. Кроме того, в связи с проведением работ оперативными службами временно запрещено движение транспорта по улице Короленко.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Учитывайте эту информацию и планируйте свой маршрут!
Напомним, ранее мы писали, что в Генштабе рассказали, какими ракетами россияне вчера ударили по Днепру.
Читайте также:
Автор:
Нужна ваша помощь!
Вчера вечером россияне нанесли ракетный удар по центру Днепра. Попали…
Вчера вечером россияне ударили ракетами по центру Днепра. Попали в…
Вооруженные силы Украины скоро зайдут на территорию временно оккупированного украинского…
После ракетных обстрелов Днепра жители поврежденного дома начали интересоваться суммой компенсации.
Нужна ваша помощь!
В результате ракетной атаки по центру Днепра серьезно пострадал жилищный комплекс и админздание.
Вчера вечером россияне нанесли ракетный удар по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.
Авторитетный американский портал AcademicInfluence опубликовал рейтинг вузов по состоянию на 2023 год. В топ-300 лучших вузов мира нашлось место 50 учебных заведений Украины.
Вчера вечером россияне ударили ракетами по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.
Вооруженные силы Украины скоро зайдут на территорию временно оккупированного украинского Крыма.
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
Количество пострадавших в результате удара Искандерами по Днепру 28 июля снова возросло
По Днепру прилетели Искандеры.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!