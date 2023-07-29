Стояла на остановке: жительница Днепра получила ранения по прилету (ФОТО)

Из-за вчерашней ракетной атаки пострадал еще один человек.

Жительница Днепра Юлия Лысенко получила многочисленные царапины и кровоподтеки в результате ракетной атаки «Искандеров».

«И да, я сидела, никого не трогала на той остановке трамвая, что на фото. На тренинге говорили, что надо прикрывать голову, ни паниковать, ни бежать, найти безопасное место (за бетонной стеной). Но практика показала, что если россияне не пускают ракеты, так и так вполне безопасно», — об этом женщина рассказала на своей личной странице в Facebook.