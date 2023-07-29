“В Україні мобілізують 80% чоловіків”: у Генштабі прокоментували подібні заяви

Через повномасштабне вторгнення окупантів в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. І ворог придумав, як можна спробувати зірвати мобілізаційні заходи за допомогою чергової інформаційної операції.

Він поширює дезінформацію щодо проведення “повної мобілізації” в Україні, під час якої «призвуть 80% чоловіків».

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Для поширення брехні ворог обрав два підходи. Так, у деяких Telegram-каналах він поширює дезінформацію щодо проведення “повної мобілізації” в Україні, під час якої нібито мобілізують 80% чоловіків. А щоб цей вкид видавався правдоподібним, інформацію поширюють “під прапором” відомої програми новин ТСН на “1+1”.

І хоч такий колаж для відео ТСН дійсно у мережі є, але у матеріалі розповідається про абсолютно інші дані.

Крім того, в месенджерах та чатах поширюються повідомлення про «перекриття доріг та вручення повісток усім чоловікам призовного віку».

У Генштабі наголошують, що подібні повідомлення — це брехня, щоб дискредитувати мобілізацію та посіяти паніку.

Також в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підкреслили, що в Україні згідно з рішенням Верховної Ради продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Разом з тим не були прийняті жодні додаткові умови та рішення щодо збільшення обсягів мобілізації. Ба більше, такі рішення навіть не розглядалися.

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