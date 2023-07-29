Кількаповерхові руїни: у мережі показали, як виглядає дах ЖК у Дніпрі, куди влучив “Іскандер”

Учора, 28 липня, росіяни вдарили ракетами "Іскандер-М” по центру Дніпра. Влучили в адмінбудівлю та житловий комплекс.

На жаль, 9 людей постраждали, серед них двоє дітей.

У житловому комплексі є значні руйнування. З 9 до 13 поверху близько 15 квартир фактично зруйновані.

Пізніше у мережі показали, як виглядає дах ЖК.

На кадрах видно значні руйнування – місцями пошкоджені кілька поверхів.

Де-не-де стін майже не залишилося.

Це диво, що в момент прильоту квартири були пусті.

Крім того, більшість квартир ЖК залишилися без вікон, стіни побиті уламками. Також пошкоджені 4 житлові будинки навколо – одна висотка, інші – двоповерхові, зачепило 3 адміністративні споруди і 7 автівок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в адміністрації ЖК Geneva, в який вчора влучила російська ракета, розповіли, як будуть відновлювати комплекс.

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