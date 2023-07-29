Кількаповерхові руїни: у мережі показали, як виглядає дах ЖК у Дніпрі, куди влучив “Іскандер”

На жаль, 9 людей постраждали, серед них двоє дітей.
У житловому комплексі є значні руйнування. З 9 до 13 поверху близько 15 квартир фактично зруйновані.
Пізніше у мережі показали, як виглядає дах ЖК.
На кадрах видно значні руйнування – місцями пошкоджені кілька поверхів.
Де-не-де стін майже не залишилося.
Це диво, що в момент прильоту квартири були пусті.
Крім того, більшість квартир ЖК залишилися без вікон, стіни побиті уламками. Також пошкоджені 4 житлові будинки навколо – одна висотка, інші – двоповерхові, зачепило 3 адміністративні споруди і 7 автівок.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в адміністрації ЖК Geneva, в який вчора влучила російська ракета, розповіли, як будуть відновлювати комплекс.
Читайте також:
Автор:
Учора росіяни атакували центр Дніпра ракетами.
Увечері 28 липня росіяни вдарили ракетами по центру Дніпра. Влучили…
Потрібна ваша допомога!
Учора ввечері росіяни нанесли ракетний удар по центру Дніпра. Влучили…