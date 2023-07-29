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  • ДТП і можливе обмеження руху на 4 місяці: яка ситуація на дорогах Дніпра

ДТП і можливе обмеження руху на 4 місяці: яка ситуація на дорогах Дніпра

Сьогодні 17:46
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У Дніпрі мають намір звузити проїзну частину на Слобожанському проспекту. На ділянці від вулиці Холодильної до Магдалинівської.

Новости Днепра про ДТП і можливе обмеження руху на 4 місяці: яка ситуація на дорогах Дніпра

Це пов’язано з ремонтом каналізаційного колектора. Роботи почнуться вже 7 серпня, а закінчиться 31 грудня 2023 року. Але поки що автомобілістам не треба хвилюватись, міський голова ще не підписав цей проєкт. 

Сьогодні у Дніпрі трапилось 2 аварії, на вулиці Космічній та на перехресті Слобожанського та Калинової. Поліція шукає свідків страшної аварії, в якій зіткнулися Camry та мотоцикл Geon Dakar.

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Новости Днепра про ДТП і можливе обмеження руху на 4 місяці: яка ситуація на дорогах ДніпраУкраїнська

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