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  • У Дніпрі на Слобожанському зіткнулися Toyota та мотоцикл: поліція розшукує свідків

У Дніпрі на Слобожанському зіткнулися Toyota та мотоцикл: поліція розшукує свідків

Сьогодні 11:35
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Потрібна ваша допомога!
Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському зіткнулися Toyota та мотоцикл: поліція розшукує свідків

Фото: “Інформатор”.

У неділю, 2 липня, на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Сухомлинського сталася аварія. Там зіткнулися легковик Toyota Camry та мотоцикл Geon Dakar.

На жаль, у результаті аварії постраждав водій двоколісного.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці розшукують свідків, щоб встановити всі обставини ДТП. Тому, якщо ви бачили момент зіткнення або його зафільмував ваш відеореєстратор, повідомте про це слідчому за номером: 067 565 46 58.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському зіткнулися Toyota та мотоцикл: поліція розшукує свідківУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському зіткнулися Toyota та мотоцикл: поліція розшукує свідківРусский

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