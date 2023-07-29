ДСНС розповіли про наслідки ракетної атаки по Дніпру: зруйновані квартири і крило адмінбудівлі

Щоб ліквідувати наслідки завалів після прямого влучання використовувалась спеціальна техніка. Рятувальники встигли вчасно локалізувати пожежу і допомогти усім постраждалим.
“Проводилися обстеження житлового комплексу на наявність мешканців, що там могли знаходитись. Представники ДСНС знаходились на місці до 3-ї години ночі”, – повідомив полковник служби цивільного захисту Сергій Корінний.
Рятувальники задіяли підготовлених верхолазів у висотній люльці. Вони прибрали пошкоджені конструкції з верхніх поверхів. З 9 по 13 поверх близько 15 квартир фактично є зруйнованими.
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