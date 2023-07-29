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  • ДСНС розповіли про наслідки ракетної атаки по Дніпру: зруйновані квартири і крило адмінбудівлі

ДСНС розповіли про наслідки ракетної атаки по Дніпру: зруйновані квартири і крило адмінбудівлі

Сьогодні 10:38
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Внаслідок ракетної атаки по центру Дніпра серйозно постраждав житловий комплекс і адмінбудівля.

Новости Днепра про ДСНС розповіли про наслідки ракетної атаки по Дніпру: зруйновані квартири і крило адмінбудівлі

Щоб ліквідувати наслідки завалів після прямого влучання використовувалась спеціальна техніка. Рятувальники встигли вчасно локалізувати пожежу і допомогти усім постраждалим. 

“Проводилися обстеження житлового комплексу на наявність мешканців, що там могли знаходитись. Представники ДСНС знаходились на місці до 3-ї години ночі”, – повідомив полковник служби цивільного захисту Сергій Корінний.

Рятувальники задіяли підготовлених верхолазів у висотній люльці. Вони прибрали пошкоджені конструкції з верхніх поверхів. З 9 по 13 поверх близько 15 квартир фактично є зруйнованими. 

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Новости Днепра про ДСНС розповіли про наслідки ракетної атаки по Дніпру: зруйновані квартири і крило адмінбудівліУкраїнська

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