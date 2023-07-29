Буданов зробив оптимістичну заяву щодо того, коли ЗСУ зайдуть у Крим

Збройні сили України “скоро” зайдуть на територію тимчасово окупованого українського Криму.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в коментарі ТСН.

У відповідь на питання щодо можливого входу українських військ до Криму, очільник ГУР відповів, що це відбудеться “скоро“. Проте він відмовився уточнювати дату деокупації півострова.

Кирило Буданов також прокоментував загрозу з Білорусі, оцінивши її, як нереальну. Він пояснив, що розгортання сил найманців ПВК “Вагнера” на білоруських територіях не лякає українські Сили оборони.

За його словами, кількісне збільшення резервів окупаційних сил ворога не спостерігається.

Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати, – каже Буданов.

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