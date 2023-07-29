В Днепре на Слобожанском столкнулись Toyota и мотоцикл: полиция разыскивает свидетелей

В воскресенье, 2 июля, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Сухомлинского произошла авария. Там столкнулись легковушка Toyota Camry и мотоцикл Geon Dakar.
К сожалению, в результате аварии пострадал водитель двухколесного.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители разыскивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства ДТП. Поэтому, если вы видели момент столкновения или его снял ваш видеорегистратор, сообщите об этом следователю по номеру: 067 565 46 58.
Важна любая информация!
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