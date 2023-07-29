Майстрині з художньої студії Дніпра дивом врятувалися під час ракетного обстрілу (ВІДЕО)

Під час страшної вчорашньої атаки дівчата спокійно займалися творчістю і знімали процес на відео. За попередніми данними художня студія знаходилась лише за 100 метрів від епіцентру вибуху.
На щастя, дівчата швидко зреагували та організовано вибігли в укриття.
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