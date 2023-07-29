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  • Майстрині з художньої студії Дніпра дивом врятувалися під час ракетного обстрілу (ВІДЕО)

Майстрині з художньої студії Дніпра дивом врятувалися під час ракетного обстрілу (ВІДЕО)

Сьогодні 16:07
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Ракетна атака у Дніпрі ледь не коштувала життя відвідувачкам художньої студії.

 

Під час страшної вчорашньої атаки дівчата спокійно займалися творчістю і знімали процес на відео. За попередніми данними художня студія знаходилась лише за 100 метрів від епіцентру вибуху.

На щастя, дівчата швидко зреагували та організовано вибігли в укриття. 

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