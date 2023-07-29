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Пішов зі скандалом: Назаренко розірвав угоду з СК-Дніпро-1

Сьогодні 14:58
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Лівий півзахисник зі скандалом пішов з СК-Дніпро-1 та підписав контракт з житомирським Поліссям.

Новости Днепра про Пішов зі скандалом: Назаренко розірвав угоду з СК-Дніпро-1

Основний гравець молодіжної збірної України Олександр Назаренко розірвав контракт з СК Дніпро-1. 

Майже одразу вінгера представили як нового гравця Полісся, і ексгравець команди Кучера поділився своїми думками.

“Взимку у мене залишався рік контракту. Дніпро-1 казав, що хоче мене перепідписати. Я не хотів «рубати кінці». Але мені контракту не запропонували. Конкретики жодної не було. Взимку я мав варіант перейти в оренду до Португалії, Дніпро-1 не відпустив. Розмовляв із керівництвом, щоб мене відпустили. Мені відповіли – ми тебе не відпустимо, ти гратимеш. А в результаті я отримав, що майже не грав. Це також вплинуло. Мої інтереси ніхто не враховував”, – розповів новачок Полісся в інтерв’ю для УФ.

У минулому сезоні вихованець “Дніпра” зіграв лише один повний матч за весь сезон. Сума трансферу та відступних не розголошується. 

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Новости Днепра про Пішов зі скандалом: Назаренко розірвав угоду з СК-Дніпро-1Українська

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