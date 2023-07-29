Спеціальна комісія оцінить збитки мешканців після ракетного удару: мер Дніпра розповів деталі

Після ракетного обстрілу Дніпра мешканці пошкодженого будинку почали цікавитися сумою компенсацій.

“Шановні співгромадяни, з понеділка у вашому будинку почне працювати комісія. Але, будь ласка, не забувайте:

Перше. Ви товариство СПІВВЛАСНИКІВ будинку, і він приватний, так само як і зруйновані ракетами будинки в Лоц-Кам’янці та АНД. Міська влада може дати вам компенсацію, але НЕ зобов’язана наново відбудувати ваш будинок. Друге. Якщо у вас є житло, а ви придбали квартиру під перепродаж/оренду/ як інвестицію, то ви теж компенсацію не отримаєте. І не тому, що Філатов поганий, а, бо це просто гроші ІНШИХ городян, які не зобов’язані за вас платити“, – написав Борис Філатов.

Також мер порадив поводитися коректно та чемно в коментарях і сказав що поки не збирається балотуватися на новий строк.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: