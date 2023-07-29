Спеціальна комісія оцінить збитки мешканців після ракетного удару: мер Дніпра розповів деталі

“Шановні співгромадяни, з понеділка у вашому будинку почне працювати комісія. Але, будь ласка, не забувайте:
Перше. Ви товариство СПІВВЛАСНИКІВ будинку, і він приватний, так само як і зруйновані ракетами будинки в Лоц-Кам’янці та АНД. Міська влада може дати вам компенсацію, але НЕ зобов’язана наново відбудувати ваш будинок. Друге. Якщо у вас є житло, а ви придбали квартиру під перепродаж/оренду/ як інвестицію, то ви теж компенсацію не отримаєте. І не тому, що Філатов поганий, а, бо це просто гроші ІНШИХ городян, які не зобов’язані за вас платити“, – написав Борис Філатов.
Також мер порадив поводитися коректно та чемно в коментарях і сказав що поки не збирається балотуватися на новий строк.
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