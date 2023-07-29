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Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиці

Сьогодні 09:34
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Сьогодні з 10 до 15 години трамваї 18-го маршруту припинять свій рух, а трамваї №19 не заїжджатимуть до ж/м Лівобережний-3.

 

Новости Днепра про Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиці

Зміни пов’язані із плановими ремонтними роботами на Кайдацькому мосту. Про це повідомляє Дніпровська міська влада.

Автобуси №39, №141, №156, №156А курсуватимуть в об’їзд вул. Посполитої через вул. Деревлянську. Розклад скорегують через відновлення асфальтного покриття. 

У розкладі руху іншого громадського транспорту змін немає. 

Нагадаємо, що на місці ракетного удару по центру Дніпра вже завершили пошуково-рятувальні роботи.

Новости Днепра про Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиціРусский

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