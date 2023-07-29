Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиці

Сьогодні з 10 до 15 години трамваї 18-го маршруту припинять свій рух, а трамваї №19 не заїжджатимуть до ж/м Лівобережний-3.

Зміни пов’язані із плановими ремонтними роботами на Кайдацькому мосту. Про це повідомляє Дніпровська міська влада.

Автобуси №39, №141, №156, №156А курсуватимуть в об’їзд вул. Посполитої через вул. Деревлянську. Розклад скорегують через відновлення асфальтного покриття.

У розкладі руху іншого громадського транспорту змін немає.

Нагадаємо, що на місці ракетного удару по центру Дніпра вже завершили пошуково-рятувальні роботи.

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