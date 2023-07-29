Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиці

Изменения связаны с плановыми ремонтными работами на Кайдакском мосту. Об этом сообщают Днепровские городские власти.
Автобусы №39, №141, №156, №156А будут курсировать в объезд ул. Посполитой через ул. Деревлянскую. Расписание скорректируют из-за ремонта асфальтного покрытия.
Весь остальной общественный транспорт будет ездить по графику.
Напомним, что на месте ракетного удара по центру Днепра уже завершили поисково-спасательные работы.Козенко Антон
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Количество пострадавших в результате удара Искандерами по Днепру 28 июля…
По Днепру прилетели Искандеры.
Вечером 28 июля россияне ударили двумя ракетами по центру Днепра.
28 июля россияне ударили ракетами по центру Днепра.
Авторитетный американский портал AcademicInfluence опубликовал рейтинг вузов по состоянию на 2023 год. В топ-300 лучших вузов мира нашлось место 50 учебных заведений Украины.
Вчера вечером россияне ударили ракетами по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.
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Количество пострадавших в результате удара Искандерами по Днепру 28 июля снова возросло
По Днепру прилетели Искандеры.
Вечером 28 июля россияне ударили двумя ракетами по центру Днепра.
28 июля россияне ударили ракетами по центру Днепра.
28 июля по Днепру ударили двумя ракетами
В Днепре из-за ракетного удара есть изменения в работе транспорта.
В Днепре попали ракетой в жилой квартал.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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