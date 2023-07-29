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Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиці

Сегодня 09:34
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Сегодня с 10 до 15 часов трамваи 18-го маршрута прекратят свое движение, а трамваи №19 не будут заезжать на ж/м Левобережный-3.

 

Новости Днепра про Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиці

Изменения связаны с плановыми ремонтными работами на Кайдакском мосту. Об этом сообщают Днепровские городские власти.

Автобусы №39, №141, №156, №156А будут курсировать в объезд ул. Посполитой через ул. Деревлянскую. Расписание скорректируют из-за ремонта асфальтного покрытия.

Весь остальной общественный транспорт будет ездить по графику.

Напомним, что на месте ракетного удара по центру Днепра уже завершили поисково-спасательные работы.

Новости Днепра про Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиціРусский

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