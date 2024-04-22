Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Японське місто буде сприяти повоєнному відновленню Дніпра

Сьогодні 12:50
просмотров

Подробиці будуть згодом.

Новости Днепра про Японське місто буде сприяти повоєнному відновленню Дніпра

Нещодавно мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що він поїхав з офіційним відрядженням у місто Осака, Японія. Також він анонсував хороші новини.

Сьогодні Борис Філатов розповів на своїй сторінці у соцмережі, що це японське місто буде сприяти повоєнному відновленню Дніпра.

Угоду про сприяння Осака повоєнного відновлення Дніпра підписано. Другий за потужністю мегаполіс Японії, володар всесвітньої виставки EXPO-2025, приєднався до допомоги рідному Місту. Подробиці згодом, – написав він.

Також мер зазначив, що сьогодні над мерією Осака майорів український прапор.

Новости Днепра про Японське місто буде сприяти повоєнному відновленню Дніпра

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Дніпра приїхали автобуси з Мілана: як вони виглядають всередині. 

Читайте також:

Новости Днепра про Японське місто буде сприяти повоєнному відновленню ДніпраУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Де у Дніпрі була «площа Абрамовича» і що там було: будинки вчителів та церква-вуз
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:10
    Де у Дніпрі була «площа Абрамовича» і що там було: будинки вчителів та церква-вуз

    Катеринослав розвивався знизу вгору, тобто спочатку люди влаштувалися в центрі,…

    Занедбаний інститут під Дніпром продали в 16 500 разів дорожче початкової ціни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:26
    Занедбаний інститут під Дніпром продали в 16 500 разів дорожче початкової ціни

    Занедбані будівлі інституту зернових культур поблизу Дніпра продали у 16…

    Торкнеться і багатоквартирних будинків: де у Дніпрі з 22 до 26 квітня будуть відключати воду боржникам
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:00
    Торкнеться і багатоквартирних будинків: де у Дніпрі з 22 до 26 квітня будуть відключати воду боржникам

    Сума заборгованості за цими адресами становить 1 568 205,89 грн.

    Більша за машину: у Дніпрі помітили авто, яке везло на даху величезну альтанку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:40
    Більша за машину: у Дніпрі помітили авто, яке везло на даху величезну альтанку

    Водій із Дніпра причепив на дах маленького авто величезну альтанку.

    Наверх