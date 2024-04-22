Нещодавно мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що він поїхав з офіційним відрядженням у місто Осака, Японія. Також він анонсував хороші новини.
Сьогодні Борис Філатов розповів на своїй сторінці у соцмережі, що це японське місто буде сприяти повоєнному відновленню Дніпра.
Угоду про сприяння Осака повоєнного відновлення Дніпра підписано. Другий за потужністю мегаполіс Японії, володар всесвітньої виставки EXPO-2025, приєднався до допомоги рідному Місту. Подробиці згодом, – написав він.
Також мер зазначив, що сьогодні над мерією Осака майорів український прапор.
Нагадаємо, раніше ми писали, що до Дніпра приїхали автобуси з Мілана: як вони виглядають всередині.
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