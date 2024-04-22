Японське місто буде сприяти повоєнному відновленню Дніпра

Подробиці будуть згодом.

Нещодавно мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що він поїхав з офіційним відрядженням у місто Осака, Японія. Також він анонсував хороші новини.

Сьогодні Борис Філатов розповів на своїй сторінці у соцмережі, що це японське місто буде сприяти повоєнному відновленню Дніпра.

Угоду про сприяння Осака повоєнного відновлення Дніпра підписано. Другий за потужністю мегаполіс Японії, володар всесвітньої виставки EXPO-2025, приєднався до допомоги рідному Місту. Подробиці згодом, – написав він.

Також мер зазначив, що сьогодні над мерією Осака майорів український прапор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Дніпра приїхали автобуси з Мілана: як вони виглядають всередині.

Читайте також:

Українська

Автор: