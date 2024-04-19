Знову вдарили ракетою Х-22, кількість жертв може зрости: Філатов оголосив траур у Дніпрі

У Дніпрі 20 квітня оголосили Днем трауру.

Борис Філатов повідомив, що “прильот” стався у величезний багатопід’їзний будинок на площі Вокзальній. Міський голова зауважив, що кількість жертв може зрости, але подробиць поки що не розголошує.

Субота, 20 квітня, буде Днем трауру в Дніпрі. Мер оприлюднив відповідне розпорядження.

Шановні дніпряни, повідомляю, що розпорядженням міського голови завтра у Дніпрі оголошено траур, – написав Філатов.

Попередньо, по житловій забудові могли ударити ракетою Х-22, яка призначена для знищення авіаносців. Будинок, який постраждав від прильоту досить великий за розміром та має багато під’їздів, тому зброя обрала його, як ціль, зауважує Філатов.

Ця ракета має інерційну систему наведення та обирає у відкритому океані великий обʼєкт. Коли йде ескадра бойових кораблів, то вона шукає найбільшу ціль – тобто авіаносець. Тому останнього разу Х-22 влучила у величезний будинок на Перемозі, 118, а також по ТРЦ «Амстор» у Кременчуку. У будь-якому випадку, використовувати такі ракети для обстрілів міст та житлової забудови – це свідомий військовий злочин, – написав Філатов.

Це диво, що не постраждало більше людей.

Буквально диво, що кількість жертв не вимірюється десятками, як коли вони вбили у Дніпрі 46 людей, а є порівняно невеликою, – пише Філатов.

20 квітня у місті мають скасувати розважальні заходи та приспустити прапори.

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