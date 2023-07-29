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  • Специальная комиссия оценит убытки жителей после ракетного удара: мэр Днепра рассказал детали

Специальная комиссия оценит убытки жителей после ракетного удара: мэр Днепра рассказал детали

Сегодня 11:38
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После ракетных обстрелов Днепра жители поврежденного дома начали интересоваться суммой компенсации.

Новости Днепра про Специальная комиссия оценит убытки жителей после ракетного удара: мэр Днепра рассказал детали

В своем личном Telegram-канале мэр ответил на многие вопросы, которые беспокоят горожан.
«Уважаемые сограждане, с понедельника в вашем доме начнет работать комиссия. Но, пожалуйста, не забывайте:

Первый. Вы общество совладельцев дома, и он частный, так же как и разрушенные ракетами дома в Лоц-Каменке и АНД. Городские власти могут дать вам компенсацию, но не обязаны заново отстроить ваш дом. Второе. Если у вас есть жилье, а вы приобрели квартиру под перепродажу/аренду/ в качестве инвестиции, то вы тоже компенсацию не получите. И не потому, что Филатов плохой, а потому что это просто деньги ДРУГИХ горожан, которые не обязаны за вас платить«, — написал Борис Филатов.

Также мэр посоветовал вести себя корректно и вежливо в комментариях и сказал, что пока не собирается баллотироваться на новый срок.

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