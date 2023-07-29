У центрі Дніпра на місці ракетного удару заборонили рух однією з вулиць: плануйте маршрут

Увечері 28 липня росіяни вдарили ракетами по центру Дніпра. Влучили в адмінбудівлю та житловий комплекс.

Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальні роботи.

У результаті цієї атаки постраждали 9 людей, серед яких двоє дітей.

Зараз на місці працюють комунальники – вони прибирають територію. Крім того, у зв’язку з проведенням робіт оперативними службами тимчасово заборонено рух транспорту вулицею Короленко.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Враховуйте цю інформацію та плануйте свій маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Генштабі розповіли, якими ракетами росіяни вчора вдарили по Дніпру.

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