У центрі Дніпра на місці ракетного удару заборонили рух однією з вулиць: плануйте маршрут

Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальні роботи.
У результаті цієї атаки постраждали 9 людей, серед яких двоє дітей.
Зараз на місці працюють комунальники – вони прибирають територію. Крім того, у зв’язку з проведенням робіт оперативними службами тимчасово заборонено рух транспорту вулицею Короленко.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Враховуйте цю інформацію та плануйте свій маршрут!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Генштабі розповіли, якими ракетами росіяни вчора вдарили по Дніпру.
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