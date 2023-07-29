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Ушел со скандалом: Назаренко расторг соглашение с СК-Днепр-1

Сегодня 14:58
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Левый полузащитник со скандалом ушел из СК-Днепр-1 и подписал контракт с житомирским Полесьем.

Новости Днепра про Ушел со скандалом: Назаренко расторг соглашение с СК-Днепр-1

Основной игрок молодежной сборной Украины Александр Назаренко расторг контракт с СК Днепр-1.

Почти сразу вингера представили как нового игрока Полесья и экс-игрок команды Кучера поделился своими мыслями.

«Зимой у меня оставался год контракта. Днепр-1 говорил, что хочет меня переподписать. Я не хотел «рубить концы». Но мне контракта не предложили. Конкретики никакой не было. Разговаривал с руководством, чтобы меня отпустили. Мне ответили – мы тебя не отпустим, ты будешь играть. А в результате, я получил, что почти не играл. Это тоже повлияло. Мои интересы никто не учитывал», — рассказал новичок Полесья в интервью для УФ.

В прошлом сезоне воспитанник «Днепра» сыграл лишь один полный матч за весь сезон. Сумма трансфера и отступных не разглашается.

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Новости Днепра про Ушел со скандалом: Назаренко расторг соглашение с СК-Днепр-1Українська Новости Днепра про Ушел со скандалом: Назаренко расторг соглашение с СК-Днепр-1Русский

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