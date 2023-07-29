Ушел со скандалом: Назаренко расторг соглашение с СК-Днепр-1

Основной игрок молодежной сборной Украины Александр Назаренко расторг контракт с СК Днепр-1.
Почти сразу вингера представили как нового игрока Полесья и экс-игрок команды Кучера поделился своими мыслями.
«Зимой у меня оставался год контракта. Днепр-1 говорил, что хочет меня переподписать. Я не хотел «рубить концы». Но мне контракта не предложили. Конкретики никакой не было. Разговаривал с руководством, чтобы меня отпустили. Мне ответили – мы тебя не отпустим, ты будешь играть. А в результате, я получил, что почти не играл. Это тоже повлияло. Мои интересы никто не учитывал», — рассказал новичок Полесья в интервью для УФ.
В прошлом сезоне воспитанник «Днепра» сыграл лишь один полный матч за весь сезон. Сумма трансфера и отступных не разглашается.
Читайте также:
Козенко Антон
Автор:
Во время ракетной атаки было повреждено немало движимого и недвижимого…
Из-за вчерашней ракетной атаки пострадал еще один человек.
После ракетных обстрелов Днепра жители поврежденного дома начали интересоваться суммой…
В результате ракетной атаки по центру Днепра серьезно пострадал жилищный…
Во время ракетной атаки было повреждено немало движимого и недвижимого имущества. Полиция продолжает собирать доказательства преступлений.
Вчера россияне атаковали центр Днепра ракетами.
Из-за вчерашней ракетной атаки пострадал еще один человек.
Вечером 28 июля россияне ударили ракетами по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.
После ракетных обстрелов Днепра жители поврежденного дома начали интересоваться суммой компенсации.
Нужна ваша помощь!
В результате ракетной атаки по центру Днепра серьезно пострадал жилищный комплекс и админздание.
Вчера вечером россияне нанесли ракетный удар по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.
Авторитетный американский портал AcademicInfluence опубликовал рейтинг вузов по состоянию на 2023 год. В топ-300 лучших вузов мира нашлось место 50 учебных заведений Украины.
Вчера вечером россияне ударили ракетами по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!