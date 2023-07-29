ДТП и возможное ограничение движения на 4 месяца: какая ситуация на дорогах Днепра

В Днепре намерены сузить проезжую часть на Слобожанском проспекте. На участке от Холодильной улицы до Магдалиновской.

Это связано с ремонтом канализационного коллектора. Работы начнутся уже 7 августа, а закончатся 31 декабря 2023 года. Но пока автомобилистам не стоит волноваться, мэр еще не подписал данный проект.

Сегодня в Днепре произошло 2 аварии, на улице Космической и на перекрестке Слобожанского и Калиновой. Полиция ищет свидетелей страшной аварии, в которой столкнулись Camry и мотоцикл Geon Dakar.

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